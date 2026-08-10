Colapsa tubo en Tláhuac: Fuga provoca socavón y deja sin agua a colonias aledañas

Más de tres horas tuvieron que pasar para que una fuga de agua potable ocasionada por la ruptura de un tubo de 48 pulgadas pudiera ser atendida por personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

Minutos antes de las 6 de la mañana, el agua comenzó a salir del ducto de 48 pulgadas de diámetro, rompió la carpeta asfáltica e hizo un socavón en la avenida Tláhuac, entre las calles Sebastián Trejo y Emilio Laurent, en la colonia La Conchita Zapotitlán.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un corte vial para evitar que un vehículo fuera a caer en la oquedad que estaba provocando la fuga de agua; sin embargo, ante la tardanza de la Brigada de Detección y Reparación de Fugas de Agua, miles de litros del líquido se desperdiciaron y se fueron a la alcantarilla.

Alrededor de las 9 de la mañana, los trabajadores de SEGIAGUA se hicieron presentes; sin embargo, tras el cierre de la válvula, tuvieron que esperar varios minutos más para que dejara de salir el agua y poder trabajar.

Por tratarse de un tubo de abasto de la red principal, ya se reportan afectaciones en el suministro de agua potable en colonias aledañas; sin embargo, hasta el momento la dependencia no ha mencionado