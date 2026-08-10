¿Sin chamba? Invea abre vacantes para inspectores en la CDMX; estos son los requisitos

El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México lanzó su Segunda Convocatoria Pública del 2026, con el objetivo de reclutar nuevos inspectores y reforzar su plantilla operativa.

Si buscas empleo y te interesa formar parte del servicio público, esta es una oportunidad para integrarte como Personal Especializado en Funciones de Verificación “AA” y “A”. La convocatoria oficial fue publicada este lunes en la Gaceta Oficial de la CDMX.

¿Qué perfil busca el Invea para sus nuevos verificadores?

El trabajo de verificación requiere un alto nivel de compromiso y ética. De acuerdo con el documento oficial, el instituto busca ciudadanos que cumplan con competencias muy específicas para el manejo de situaciones complejas en campo.

Los aspirantes deben contar con el siguiente perfil:

Agilidad mental y resolución: Capacidad intelectual para comprender, identificar detalles relevantes y reaccionar de forma acertada ante problemáticas en el puesto de trabajo.

Manejo de crisis: Habilidad para actuar con tranquilidad, confianza y equilibrio ante situaciones difíciles y de alta presión.

Valores institucionales: Alineación total con los principios de legalidad, honestidad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, transparencia e integridad.

Mejora continua: Esfuerzo permanente por alcanzar altos estándares de excelencia y profesionalismo.Contexto: Limpieza institucional y exámenes de confianza

Los verificadores del Invea mantienen contacto directo con la ciudadanía, por lo que deben actuar con total legalidad y transparencia. Especial

La apertura de estas vacantes responde a una reestructuración interna del instituto enfocada en la cero tolerancia a la corrupción.

Entre octubre y noviembre de 2025, el Invea separó de su cargo a 53 verificadores que no lograron aprobar los rigurosos exámenes de control de confianza. Posteriormente, en julio de 2026, se anunció una segunda etapa de evaluaciones para la plantilla actual.

"Los exámenes de control y confianza son parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la credibilidad institucional y garantizar que el personal actúe con estricto apego a la ley", indicó el Invea, subrayando su objetivo de consolidarse como una dependencia transparente y cercana a la ciudadanía.

¿Dónde consultar los requisitos y registrarse?

Los ciudadanos interesados en participar en el Proceso de Reclutamiento y Selección 2026 deben leer detalladamente las bases, donde se especifican los documentos a entregar y las fechas límite.

El documento completo con el procedimiento a seguir está disponible para su consulta y descarga en la Gaceta Oficial a través del siguiente enlace oficial: Consulta la convocatoria completa aquí