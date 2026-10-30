TikTok y Consejo Ciudadano fortalecerán bienestar digital de jóvenes

TikTok, en colaboración con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México y la organización Tejiendo Redes Infancia, presentó este viernes una Guía de Bienestar Digital orientada a fomentar entornos más seguros, saludables y positivos para niñas, niños, adolescentes y familias.

Durante el lanzamiento en las oficinas de la plataforma, directivos informaron que el contenido que infringe las normas de la comunidad representa apenas el 0.6 por ciento del total compartido a nivel global, mientras que el restante 99.4 por ciento corresponde a material de entretenimiento, educación y cultura.

Asimismo, se destacó que la alianza estratégica con el Consejo Ciudadano ha generado más de 20 millones de visualizaciones en materia de prevención; de las cuales, 61 por ciento derivó en atenciones de contención emocional, con 20 por ciento enfocado en ideación suicida y 41 por ciento dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años.

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El 70 por ciento de las y los adolescentes nos buscan por WhatsApp. Ya sabemos que el teléfono quedó en el pasado, pero se sienten en confianza para chatear con nuestras psicólogas y abogados", detalló Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano.

La nueva herramienta práctica reúne más de 50 configuraciones de seguridad automatizadas, como cuentas privadas por defecto para menores de 15 años y la restricción de mensajes directos, e incorpora apartados especializados sobre la prevención de suicidio y autolesiones, el manejo responsable de retos en línea y la atención a trastornos alimentarios.

Tenemos que trascender de la idea de bienestar solo como un momento de paz mental. Cuando un adolescente no se siente en un entorno seguro, pues no hay posibilidad; la guía aborda la agencia que tienen los jóvenes y sus redes de apoyo", enfatizó Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia.

Cuartoscuro

La creadora de contenido y madre de familia Irene Garcia recalcó la necesidad de erradicar los prejuicios y propiciar un acercamiento empático en el hogar.

El mejor control parental somos nosotros, es la presencia, es la supervisión. Un niño que se siente validado, escuchado, respetado y amado, no va a buscar atención ni validación en las pantallas, porque ya lo tiene seguro en casa", expresó.

Finalmente, los ponentes señalaron que el manual en formato físico y digital se distribuirá en escuelas y centros comunitarios, mediante talleres de alfabetización digital para asegurar que la prevención permee tanto en la comunidad escolar como en el núcleo familiar.