Metro abrirá más temprano y desplegará operativo por Gran Premio de México

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro adelantará su apertura a las 5:00 horas en las Líneas 1, 2, 3, 7 y 9 durante el domingo 1 de noviembre, con el objetivo de facilitar el traslado de los asistentes al Gran Premio de México de Fórmula 1, que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Asimismo, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, la red activará un dispositivo especial de vigilancia en la Línea 9. El despliegue contará con la participación de 510 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 40 vigilantes del propio sistema, quienes resguardarán el flujo de pasajeros.

De acuerdo con el organismo, "estas acciones atienden las indicaciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, de fortalecer la seguridad durante el certamen automovilístico".

Del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, la red activará un dispositivo especial de vigilancia en la Línea 9 Foto: Especial

Las labores de inspección y apoyo a la movilidad concentrarán especial atención en los accesos y andenes de las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

La dirección del transporte público confirmó que el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, se mantendrá al pendiente de la operación del servicio y del desarrollo del dispositivo de vigilancia para garantizar un desarrollo fluido del operativo durante el fin de semana.

Finalmente, las autoridades reiteraron a los usuarios que está estrictamente prohibido ingresar a las instalaciones con bebidas embriagantes.