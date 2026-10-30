Salvan a hombre que se prendió fuego en la Glorieta de los Insurgentes

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rescataron a una persona que se prendió fuego en la Glorieta de los Insurgentes, quien también pretendía lanzarse hacia la explanada del lugar.

Personal de la Unidad de Grafiti, que realizaba un recorrido por la zona, fue alertado sobre una persona, en aparente situación de vulnerabilidad, quien cruzó la barda de seguridad de la glorieta, a la altura de la salida a la calle Oaxaca, de la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Por lo que de inmediato acudieron al lugar e iniciaron un diálogo para evitar que atentara contra su vida; durante la intervención, el hombre se prendió fuego”.

Reproducir El hombre pretendía lanzarse desde varios metros de altura

Los elementos de la SSC lograron apagar las llamas, sujetarlo y retirarlo de la cornisa para brindarle los primeros auxilios debido a las heridas provocadas por las quemaduras.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) se encargaron de la atención prehospitalaria y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada, de manera preliminar se informó que el hombre tiene quemaduras de segundo y tercer grado en diversas partes del cuerpo.

Foto: SSC

“De los hechos se informó al agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y realizará las diligencias que el caso amerite”, concluyó la SSC.