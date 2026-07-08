Presumen aumento de ventas en Zona Rosa por Mundial en CDMX

Hasta 50 por ciento aumentaron las ventas en los establecimientos mercantiles del corredor de Génova en la Zona Rosa debido a la actividad mundialista, afirmó Carlos Villalobos, presidente de la Asociación Empresarial Por el México que Deseamos.

La Zona Rosa experimentó un ambiente festivo en hoteles, bares y restaurantes operando a su máxima capacidad durante los partidos de la selección mexicana.

Zona Rosa

"La euforia futbolera en la Zona Rosa permitió un crecimiento del 50 por ciento en ventas, por lo que muchos establecimientos mercantiles se han visto en la necesidad de contratar más personal para poder dar una atención adecuada a los visitantes”, indicó a través del boletín.

El dirigente empresarial dijo que los restaurantes, bares y otros establecimientos mercantiles en el corredor de Génova y calles aledañas han reportado llenos totales.

Consideró que mientras haya más medidas de seguridad para los visitantes y prevalezca un buen servicio al turista, nacional o extranjero, la economía se mantendrá activa en el epicentro de las fiestas futboleras.

Zona Rosa

“La Zona Rosa absorbió gran parte de los 1.1 millones de turistas que llegaron a visitar el corredor Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, durante los juegos de México”, señaló.

El dirigente empresarial indicó que cerca del 49 por ciento de los ingresos totales de los turistas benefició de forma directa a los más de 670 establecimientos de la Zona Rosa como hoteles, bares y restaurantes.

Lo que la colocó como el segundo corredor turístico más importante de la alcaldía Cuauhtémoc, sólo detrás del Centro Histórico.

La Zona Rosa fue habilitada como un importante corredor turístico y peatonal para el torneo, albergando incluso un módulo especial de atención al turista.

"Los restaurantes y bares implementaron estrategias como promociones basadas en los marcadores de la Selección Mexicana, incluyendo cerveza gratis o en cubetas, para atraer más comensales”, dijo.