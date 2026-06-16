Cuajimalpa celebrará a papás con función de lucha libre

La alcaldía Cuajimalpa realizará este domingo una función gratuita de lucha libre para celebrar en familia el Día del Padre, en la explanada de la demarcación.

El evento se llevará a cabo este domingo 21 de junio, a las 12:00 horas, y estará abierto a todo el público de manera gratuita.

El alcalde Carlos Orvañanos Rea invitó a las familias a participar en esta actividad recreativa, pensada como un festejo familiar.

La cartelera contempla como combate estelar la pelea entre Oro Jr. y Relámpago contra Penta Black y Rock Power.

También se realizará una lucha semifinal de relevos mixtos, en la que Brillo de Luna y Paladín enfrentarán a Guerrera Isis y Vipel.

En la tercera lucha, en parejas, participarán Lirio de Plata y Renzo contra Coronel de la Muerte y Mortexx King.

La segunda lucha será protagonizada por Lady Soria y Bruja Aztrik contra Miss Coral y Shira Rock, mientras que la primera lucha enfrentará a Rexner y Delrio contra Celestik y Orion.

La alcaldía confirmó que la entrada será libre y llamó a las familias de Cuajimalpa a acudir para festejar a los papás con una función de lucha libre.