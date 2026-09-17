PVEM propone restringir fogatas en zonas forestales

El Partido Verde en la Ciudad de México impulsó una propuesta en el Congreso capitalino para limitar el uso de fogatas a espacios exclusivamente autorizados en zonas forestales y suelos de conservación, con el propósito de mitigar las causas humanas de las conflagraciones e incrementar la protección del medio ambiente en la entidad. La iniciativa plantea una reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para condicionar el encendido de fuego bajo estrictas normativas de seguridad, advirtiendo sobre las graves repercusiones ambientales y materiales que genera un incidente de esta índole.

El dirigente del Partido Verde en la capital, Jesús Sesma Suárez, respaldó formalmente esta medida legislativa y alertó sobre la peligrosidad de realizar fogatas en áreas de valor ambiental, señalando que acciones aparentemente inofensivas pueden provocar daños de gran escala. “Solo hace falta una chispa para provocar un desastre”, advirtió el líder ecologista, quien puntualizó que la prevención resulta fundamental para reducir los considerables costos económicos, humanos y materiales que demanda el combate de un incendio, los cuales involucran brigadistas, helicópteros, maquinaria especializada y posteriores trabajos de reforestación.

La propuesta busca evitar la destrucción de la vegetación, la pérdida de fauna silvestre y el riesgo para las comunidades o viviendas aledañas. En este marco, el representante ecologista hizo un llamado a los visitantes de bosques y áreas verdes a actuar con responsabilidad, remarcando que evitar conductas de riesgo es una alternativa más efectiva y menos costosa que enfrentar las secuelas de un desastre ambiental. Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas enfocadas en fortalecer la prevención de incendios, preservar los ecosistemas y resguardar el patrimonio natural de la Ciudad de México.