Expropian edificio en República de Cuba a un año de desalojo irregular

El Gobierno de la Ciudad de México concretó la expropiación del inmueble ubicado en República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), para garantizar el regreso y la seguridad jurídica de las 17 familias que fueron desalojadas en agosto de 2025.

El decreto fue publicado este día en la Gaceta Oficial local tras no acreditarse fehacientemente la propiedad privada del predio.

Tras la toma de posesión del edificio, realizada en la madrugada por el INVI, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otras dependencias, se levantaron actas circunstanciadas que reconocen el arraigo vecinal de los afectados, quienes mantenían un plantón frente al inmueble.

Foto: Graciela López | Cuartoscuro

Con la firma de un convenio entre el instituto y los habitantes, se pondrá en marcha un proyecto de vivienda social y la rehabilitación integral del edificio, permitiendo que los colonos recuperen sus hogares tras un año de exigencias.

Resistencia vecinal

El desalojo irregular ocurrió el 27 de agosto del año pasado, cuando 17 familias y locatarios terminaron con sus cosas en la calle, tras una diligencia judicial que fue señalada como irregular por los afectados, ya que no hubo notificaciones previas.

Sin embargo, los afectados se organizaron y colocaron un plantón afuera del inmueble para exigir su regreso, también tuvieron el respaldo de organizaciones que reclaman el derecho de acceso a la vivienda, así como para exigir que se detenga la gentrificación.

Para finales de 2025, los vecinos presentaron una propuesta para que los desalojos irregulares se tipificaran como delito de despojo, para sancionar con cárcel a los responsables.

Foto: Graciela López | Cuartoscuro

Este caso también se volvió emblemático por la muerte del señor Salvador, quien habitó por más de 50 años en el edificio, quien vivió con sus vecinos en el campamento a merced de las inclemencias del tiempo, aunque recibió apoyo para hospedarse en otro sitio, falleció a causa de cáncer de páncreas que le diagnosticaron durante el tiempo que vivió en la calle.

Los vecinos del hombre de la tercera edad se encargaron de costear su funeral y sepelio, ya que no contaba con algún familiar, además de que los afectados consideraron que este caso demostró el costo emocional y físico para las víctimas de los desalojos irregulares.