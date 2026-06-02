Cravioto pide a CNTE afectar lo menos posible a los habitantes de CDMX

Tras el caos vial y afectaciones a millones de capitalinos por los cierres que protagonizaron manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto exhortó a que hagan "la menor afectación" a los habitantes de la capital.

Nosotros hacemos un respetuoso llamado a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a que se haga la menor afectación a los habitantes de esta ciudad. Hacemos un llamado al diálogo, a que se avance en los acuerdos con las dependencias federales y esperamos que este llamado se tome con toda la seriedad y que se respete a los habitantes de esta ciudad", dijo en conferencia en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Cravioto dio a conocer que mañana inicia un diálogo tripartita, en el que participarán los integrantes de la CNTE, así como el gobierno federal y el local para abordar el tema.

Cuestionado sobre el hecho de que hasta el momento los manifestantes no han escuchado ese llamado al diálogo y que solo faltan sólo 10 días para que inicie el Mundial de futbol, Cravioto expresó: "Nosotros no nos cansaremos de llamar al diálogo, a que se concilien los distintos derechos que todos tenemos en esta ciudad y en este país: el derecho a la libre manifestación y todos los demás derechos".

Enfrentamientos en el Centro Histórico

Respecto a los hechos violentos que ocurrieron ayer en el Centro Histórico, cuando hubo confrontación y tensión entre manifestantes y policías, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que cuatro policías resultaron heridos.

Algunos manifestantes lanzaron cohetones, piedras y otros artefactos contra las y los policías que se encontraban detrás, provocando que cuatro de ellos resultaran lesionados, tres fueron atendidos en el lugar y uno fue llevado a un hospital donde más tarde fue dado de alta".

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

Detalló que en un momento dado "el grupo que realizaba las acciones directas intentó tomar por la fuerza un camión recolector de basura, perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), el cual se presume iba a ser utilizado para abrirse paso hacia el Zócalo capitalino, hecho que fue impedido por personal operativo de limpieza que desconectó una manguera de aire del motor para impedir su desplazamiento".

En todo momento la consigna hacia el personal de la secretaría fue garantizar la libre expresión de los manifestantes”.

Analizan actuación policíaca

Respecto a las afirmaciones de integrantes de la CNTE, sobre policías que lanzaron cohetones y balas de goma contra ellos, Vázquez dijo que hay una investigación al respecto.

De acuerdo con nuestros procedimientos de revisión de manifestaciones, en atención a diversos señalamientos públicos, personal de la dirección general de Asuntos Internos y de la dirección general de Derechos Humanos, iniciaron sendas carpetas de investigación administrativa para verificar el apego a los protocolos de actuación de las y los policías durante la movilización de ayer".

Y explicó que la investigación tiene por objeto "determinar si hubieron conductas contrarias a los mismos o que hayan vulnerado en cualquier forma los derechos de los participantes, hemos establecido coordinación y colaboración en las investigaciones, que inició la fiscalía capitalina, a partir de las notificaciones médico legales emitidas en razón de dos personas que lamentablemente resultaron lesionadas durante la movilización".

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

En ese sentido expresó la "absoluta solidaridad con las personas lesionadas y sus seres queridos, de acreditarse alguna responsabilidad procederemos a sancionar a cualquier persona que haya incurrido en conductas fuera de la norma, incluyendo su suspensión o remoción según corresponda el actuar de la policía".

El titular de la SSC expresó que las manifestaciones de hoy se dieron en términos mayoritariamente pacíficos.

En cuanto a los manifestantes que incurrieron en un comportamiento violento, Vázquez añadió que no se puede establecer si eran del magisterio o no, pero no se tiene duda que actuaban de forma contraria de actuar, ya que embozados, usando cohetones, “esos grupos suelen muchas veces ir en contra de la causa legítima".