Procesan a integrante de La Unión Tepito por narcomenudeo y cohecho

Un juez de control vinculó a proceso a Tania “N”, presunta integrante del grupo delictivo La Unión Tepito, por los delitos de narcomenudeo y cohecho.

Ello, luego de ser detenida en posesión de drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo en la alcaldía Iztacalco.

La resolución fue dictada este martes durante la audiencia inicial, en la que el juzgador fijó además un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Tania “N” fue detenida el pasado 26 de mayo, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Al momento de su captura, los agentes le aseguraron más de 150 dosis de narcóticos, un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cinco teléfonos celulares y efectivo.

Durante la diligencia, la presunta narcomenudista ofreció 30 mil pesos a los uniformados para evitar su puesta a disposición.

Sin embargo, fue detenida y presentada ante la fiscalía capitalina, señalada además por el delito de cohecho.

La fiscalía capitalina informó que para sustentar la acusación, el Ministerio Público integró diversos datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales, análisis de videograbaciones y otros elementos obtenidos durante la investigación.

Respecto al arma de fuego asegurada durante la detención, la investigación continuará a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que se trata de un delito del ámbito federal.