Copacos de Cuauhtémoc en CDMX piden reposición total del proceso del PGD

Integrantes de Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México exigieron este martes la reposición total del proceso de consulta del Programa General de Desarrollo (PGD).

En conferencia de prensa integrantes de Copacos y activistas de colonias como Centro, Hipódromo, Roma, Condesa, San Rafael, Tabacalera, San Simón Tolnahuac, Roma, Felipe Pescador, entre otras, consideraron que el proceso de construcción ha sido opaco y con falta de seriedad porque se ha cancelado, al menos en dos ocasiones, la asamblea en la alcaldía Cuauhtémoc.

Conferencia de prensa de integrantes de Copacos y activistas de varias colonias Jonás López

No cumplieron acuerdos

“Se nos hace una verdadera falta de respeto, el no haber cumplido los acuerdos que se habían dado con el calendario”, dijo Raquel Nava de la colonia Hipódromo.

Los vecinos consideraron que ha existido desprecio hacia la participación comunitaria, rechazaron las Casas de Gobierno, dijeron que es necesario incluir la actualización del Atlas de Riesgo, parar el abuso inmobiliario, las violaciones de uso de suelo y la crisis hídrica, además incluir la necesidad de preservar el patrimonio histórico, cultural y artístico con el que cuenta la demarcación.

Seguridad en Parque Goroztiza.

“Este es un proyecto que consideramos que en este momento es parche del anterior que hubo y que no se tomó en consideración a los vecinos y que bueno, no podemos seguir viviendo de sueños, no más bien de realidades.

Participación ciudadana

Carece precisamente en primer lugar de la participación ciudadana. Nunca preguntaron qué es lo que se necesita, qué problemática hay en nuestras colonias, como bien saben, tenemos un problema de uso de suelo en prácticamente en toda la alcaldía, que es muy imperante en estas zonas de las colonias del primer cuadro. Entonces, yo creo que por ahí debieron de haber empezado: qué es lo que no nos gusta a los vecinos de lo que hay en nuestras colonias”, consideró Salma Muñoz, activista de la Tabacalera.

Arturo Hernández, de Centro 8, consideró que también es necesario que los Copacos puedan ser parte de los concejos de las alcaldías para que puedan conocer las políticas, acciones, proyectos que se plantean en cada colonia.

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