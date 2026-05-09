Reconocen en primaria a madres solteras y migrantes por el Día de la Madre

En la Escuela Primaria Batallón de San Patricio, el festejo por el Día de las Madres pasó de la celebración tradicional a convertirse en un espacio de visibilización.

Durante el evento, alumnos y maestros reconocieron los retos que enfrentan muchas mujeres, particularmente la maternidad soltera combinada con el proceso de migración.

En el plantel, ubicado en la colonia Lomas de los Ángeles Tetelpan, en Álvaro Obregón, se llevó a cabo la Gala de Mamás, un evento inspirado en los premios Oscar que incluyó alfombra roja y presentaciones artísticas.

Los premios fueron entregados en la Escuela Primaria Batallón de San Patricio por el Día de la Madre. Especial

Sin embargo, el momento más significativo fue la entrega de reconocimientos que abarcaron desde la puntualidad hasta el rol fundamental de las abuelas cuidadoras.

Madres de la Escuela Primaria Batallón de San Patricio fueron reconocidas. Especial

El galardón más emotivo fue el de Doble Amor, el cual reconoció a Ashley Solís, madre soltera de origen guatemalteco que llegó a México hace un año y nueve meses, tiempo en el que ha tenido que reconstruir su vida desde cero.

Para Ashley, el principal desafío ha sido equilibrar su vida laboral y materna sin una red de apoyo familiar cercana.

“El mayor reto que he tenido ha sido organizar mis tiempos, sin descuidarlo a él, porque estar en otro país solita, sin ayuda y sólo con él, es bastante complicado no tener a alguien de confianza de poder decirle ‘te encargo a mi hijo y ya regreso’, sino tener que correr todo el tiempo para que, a pesar de que tengo que trabajar, seguir siendo una madre presente”, narró.

A pesar de las dificultades, Ashley agradeció el apoyo de las personas que ha conocido en su camino.

“Siempre hemos tenido personas muy buenas que nos ayudas y nos dieron la mano para que siguiéramos y no fuera tan difícil estar en otro país solos”, subrayó.

Asimismo, lamentó que las madres solteras sigan siendo blanco de críticas.

“No entiendo porque (las críticas), ser mamá soltera es sinónimo de motivación, porque ya no estamos viendo sólo por nosotras, tenemos a alguien más que viene detrás de nosotras y que al final, con pareja y sin pareja, tenemos que darle un buen ejemplo”, aseguró.

El profesor Abiel Mancera, quien organizó el evento junto a tres compañeras, resaltó que la intención de la gala fue reconocer que no existe un solo modelo de madre.

“Hay abuelitas que, pues por situaciones laborales de la madre o ausencia de la misma, ellas se han hecho cargo de sus nietos”, contó.