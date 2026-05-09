Predomina búsqueda de renta sobre venta de vivienda en CDMX; sólo 46% busca comprar

El mercado de rentas lidera actualmente la demanda en la Ciudad de México con alzas acumuladas de hasta 54%, de acuerdo con datos de University Tower.

Especialistas de Inmuebles24 revelaron que 54% de las búsquedas inmobiliarias en la capital son para arrendamiento, frente a 46% que busca la compra, confirmando un cambio estructural hacia esquemas de vivienda más flexibles.

En un contexto de transformación acelerada del sector inmobiliario, el mercado de renta en la Ciudad de México se consolida como el principal motor de dinamismo y oportunidad (...) lo que confirma un cambio estructural en el comportamiento del usuario hacia esquemas más flexibles”, fue una de las conclusiones del webinar Radiografía del Real Estate en CDMX: Tendencias de renta y comportamiento del usuario.

Foto: Cuartoscuro

Alejandro Cáceres Urdaneta, Key Account Manager Desarrollos & Corporativos de Inmuebles24 consideró que el mercado está inclinado hacia la renta y no sólo lidera en intención de búsqueda, sino también en dinamismo operativo y velocidad de absorción.

El directivo agregó que esta preferencia responde a limitaciones de acceso al crédito, así como a un cambio en los estilos de vida, donde la flexibilidad se vuelve un valor central.

Al respecto, Enrique Téllez, codirector de Desarrolladora del Parque, indicó que muchas personas están posponiendo la compra, lo que abre una oportunidad para los inversionistas, a pesar de que el precio promedio de un departamento de dos recámaras ya se ubica en 36 mil 578 pesos mensuales, con un crecimiento acumulado de 54% desde 2021.

Uno de los motivos del aumento de precios en las rentas es que el mercado enfrenta una reducción en la oferta de nuevos desarrollos, derivada de la complejidad en permisos y licencias, lo que presiona los precios al alza y fortalece la valorización de los activos existentes, particularmente en vivienda vertical.

Nuevos inquilinos en la CDMX priorizan ubicación y servicios

Este crecimiento está ligado a una evolución en el usuario, quien ahora prioriza ubicación y servicios por encima del tamaño.

La demanda se concentra en departamentos compactos, entre 45 y 70 metros cuadrados, en zonas con amenidades.

El usuario busca soluciones completas, no solo un espacio para vivir, sino un entorno que le permita trabajar, socializar y desarrollarse sin salir de su zona”.

Foto: Pexels

Factores como espacios para mascotas y áreas de bienestar son hoy decisivos.

A este cambio se suma una transformación en la composición de los hogares. El modelo tradicional ha evolucionado hacia esquemas más diversos, donde las viviendas unipersonales, las parejas sin hijos y los hogares con mascotas tienen un peso cada vez mayor en la demanda. Este factor ha influido directamente en el tipo de producto que se desarrolla y en las amenidades que se integran”, agregaron.

El entorno inmediato del desarrollo ha cobrado un papel protagónico en la decisión del usuario.

La cercanía a corredores corporativos, oferta cultural, transporte y servicios se ha convertido en un factor determinante, incluso por encima de características internas del inmueble.

Además, el modelo tradicional de hogar ha cedido paso a viviendas unipersonales y parejas sin hijos que buscan la llamada vida urbanita en colonias como Juárez, Roma, Condesa y Narvarte, o en corredores como Anáhuac y Granada, impulsados por el nearshoring.

Incluso Paseo de la Reforma vive una transformación con la reconversión de oficinas en viviendas para el mercado local e internacional.

Foto: Rogelio Morales Ponce.

+Especialistas advierten crisis de vivienda en la CDMX

Sin embargo, esta dinámica podría verse frenada por la política pública.

Miguel Antonio Saucedo, director de Saucedo Abogados, alertó que una sobrerregulación de las rentas podría inhibir el mercado y provocar una crisis mayor de vivienda.

El tope a los arrendamientos considerado en la propuesta de Ley de Rentas de la CDMX podría provocar que los dueños decidan ya no alquilar ante el riesgo patrimonial.

Además, la creación de una institución que apoye al inquilino y el concepto de obligar a la creación de arraigo serán elementos que podrían desmotivar a los arrendadores porque todo estaría en su contra.

Cuestionó cómo se regularán los valores de los nuevos contratos, pues las características de los inmuebles varían drásticamente incluso dentro de una misma colonia.

El abogado alertó que esto agravaría el déficit de un millón de viviendas que ya padece la ciudad, expulsando a más capitalinos hacia el Edomex.

“Yo creo que ese es el problema medular que tenemos, se va a derrumbar todo el sistema de arrendamiento. Y entonces, ahora pregunto, la gente no puede comprar, la gente no va a poder rentar ¿A dónde se van a ir a vivir?”, alertó.

Alianza con el gobierno

Saucedo consideró que el papel del gobierno debe ser fomentar la construcción de vivienda nueva de interés social y medio en zonas centrales y crear sistemas de financiamiento viables, con tasas de interés simples como las de hace décadas.

“Se requiere obligatoriamente también crear sistemas de financiamiento viables, asequibles para las personas que las tasas de interés realmente sean simples, que no sean tasas de interés compuestas y que crean tasas que realmente le generen un alto costo a las mensualidades de las personas”, resaltó.

Exhortó a quienes piensan invertir en este sector a revisar la reforma antes de poner sus inmuebles en arrendamiento para no poner en riesgo su seguridad patrimonial.

*mcam