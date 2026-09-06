Consejo Ciudadano de la CDMX atiende a más de 5 mil 800 por riesgo suicida

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX ha brindado 5 mil 877 atenciones psicológicas por riesgo suicida en lo que va de 2026 a través de su programa Di Sí a la Vida, como parte de sus acciones de atención.

La estrategia, que opera de forma gratuita, confidencial y permanente mediante la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, acumula un total de 45 mil 799 intervenciones de contención de crisis desde su puesta en marcha en febrero de 2019. De esta manera, mantiene atención constante.

En entrevista por el marco del mes de la concientización y prevención del suicidio, la directora general del organismo, Gabriela González, explicó que aunque México registra una tasa de siete suicidios por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media mundial de nueve reportada por la Organización Mundial de la Salud, la problemática requiere atención prioritaria dado que “por cada muerte de suicidio que hay, hay alrededor de 20 intentos más”. Ante este escenario, destacó la importancia de atender cada caso.

Foto: Especial.

Casos de riesgo suicida y atención

Los registros del suicidómetro señalan que 77% de los usuarios atendidos se comunica en etapa de ideación, 5% en fase de planeación y 18% a ejecución. Estos datos permiten observar las distintas etapas de atención.

Durante esta última etapa, el personal aplica el protocolo Pacto de Vida, enfocado en la persuasión y canalización inmediata del usuario. Nueve de cada diez reportes son realizados directamente por la persona afectada.

En cuanto a la distribución por género, las mujeres concentran más de 62% de las solicitudes de apoyo, con mayor incidencia entre los 15 y 29 años de edad, mientras que los hombres representan un tercio de las llamadas, pero registran la mayor tasa de casos letales entre los 30 y 44 años.

Principales causas de consulta

Entre las principales causas de consulta destacan la dificultad para expresar emociones, con 16.3%; conflictos familiares, 12.2%; problemas de pareja, 11.8%; desesperanza, 9.9%; soledad, 5.6%; violencia intrafamiliar, 4.7%, y depresión, 4.6%.

Para ampliar la cobertura entre la población juvenil, que representa el grupo de mayor demanda junto a 28.6% de menores de edad, el Consejo Ciudadano mantiene una alianza con TikTok para canalizar las búsquedas relacionadas con el tema hacia las líneas de ayuda.

TikTok es una de las principales plataformas que va a llegar a esta población y lo que hacemos es que, si algún adolescente o algún joven busca en la plataforma medios de suicidio, métodos, retos y todo lo que haga alusión a la palabra, inmediatamente lo que va a aparecer es la línea de ayuda del Consejo”, detalló González.

*mcam