Secretario de Seguridad: se detuvo a 11 mil 594 responsables de delito de alto impacto

Un total de 11 mil 594 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto, como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidio, entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de julio de éste año, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, al presentar el informe de resultados en materia de seguridad en el mes de julio.

Y en su cuenta de X @PabloVazC dio a conocer que “entre el mes de julio y los primeros días de agosto, la @SSC_CDMX detuvo a 59 presuntos integrantes de la “Unión Tepito” y la “AntiUnión” con lo que se han debilitado las estructuras de esos grupos criminales”.

En la presentación del informe el secretario Vázquez destacó que en el mes de julio fue detenido Yosthan Yuruvit “N”, alias “El Dientes de Oro”, presunto operador de la organización Tren de Aragua, y Giovanni “N”, alias “El Chícharo”, vinculado a la Unión Tepito.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento detalló que se aseguraron más de mil 786 kilogramos de aparente marihuana, más de 228 kilogramos de probable cocaína, 93 kilogramos de posible metanfetamina y más de 15.2 kilogramos de cristal.

Y fueron aseguradas 3 mil 126 armas de fuego cortas y largas, 252 cargadores, 10 mil 879 cartuchos, 6 mil 896 vehículos, 612 vehículos semicompletos, mil 153 motocicletas desvalijadas, cerca de 19 mil toneladas de autopartes y más de 403 mil pesos en efectivo.

El titular de la secretaría de seguridad ciudadana explicó que en materia de combate a la extorsión, desde el inicio de la actual administración y hasta el 31 de julio de 2026, fueron detenidas 390 personas por los delitos de extorsión y tentativa de extorsión.

En cuanto a los resultados en materia de homicidio, el titular de la SSC hizo una mención especial de los datos publicados este mes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes a 2025, los cuales muestran una disminución en las defunciones por homicidio en la Ciudad de México, al pasar de 978 en 2024 a 817 en 2025, lo que representa una reducción de más del 16 por ciento.

Y destacó la relevancia de que los registros de homicidio en la capital mantengan consistencia entre las defunciones registradas y las carpetas de investigación, como un elemento que da certeza sobre las cifras y sobre el trabajo de las instituciones encargadas de investigar este delito.

Y en la red social X reconoció el trabajo de la policía “primera Estela Herrera Guzmán, por brindar acompañamiento y atención integral a una mujer y sus dos hijos menores de edad y el heroísmo del Policía Segundo Juan Luis Pájaro Mendoza, quien puso en riesgo su vida para detener a un presunto delincuente, ambos nombrados como #PolicíasDelMes”.