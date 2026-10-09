Brindan más de 300 mil atenciones de contención emocional en CDMX

De 2019 a la fecha, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha brindado 300 mil 310 atenciones de contención emocional. Tan solo durante 2026, las solicitudes de apoyo en salud mental registraron un incremento del 39 por ciento, en comparación con el año anterior, lo que equivale a un promedio de cuatro mil 680 personas asistidas cada mes o 155 casos diarios.

De acuerdo con los registros del organismo, cerca de siete de cada 10 usuarios que solicitan acompañamiento psicológico son mujeres. Esta disparidad refleja la continuidad de patrones socioculturales que inhiben a los hombres a solicitar ayuda oportuna.

“Al respecto, resulta importante promover que la atención psicológica sea entendida como una decisión de cuidado y no como una muestra de debilidad”.

Las razones detrás de las consultas son diversas, los conflictos de pareja o rupturas afectivas encabezan la lista, con 14 por ciento de los reportes; seguidos por situaciones de violencia, con 11 por ciento.

Siguen los problemas familiares, con nueve por ciento y dificultades en el manejo de emociones con otro nueve por ciento y en cinco por ciento de los casos atendidos, la intervención estuvo vinculada directamente con ideación o tentativa suicida.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el organismo emitió recomendaciones operativas para la ciudadanía, entre las que destacan el fomento del autoconocimiento, preservación de hábitos saludables, fijación de límites personales y desconexión digital estratégica para mitigar el agotamiento.