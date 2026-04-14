Congreso de la CDMX entrega más de 100 medallas al mérito policial

Los diputados del Congreso de la Ciudad de México entregaron la Medalla al Mérito Policial a 88 integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a 20 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), así como 12 medallas póstumas a familiares de personas que fueron funcionarios de la SSC y un reconocimiento a la general de brigada de la Guardia Nacional del Estado Mayor, Rus Peñaloza Meneses.

En la sesión solemne, la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Brenda Ruiz, expresó que “durante muchos años la figura policial fue injustamente estigmatizada, asociada a prácticas del pasado que poco tenían que ver con el servicio público, pero cada elemento policial que arriesga su vida, que actúa con profesionalismo y que respeta los derechos humanos, es un pilar en la construcción de una ciudad más justa y segura”.

Y expuso que otorgar la Medalla al Mérito Policial envía un mensaje claro hacia el interior de las corporaciones.

Foto: SSC

El esfuerzo honesto se reconoce. La integridad tiene valor y el servicio público debe ser motivo de orgullo. En un contexto donde estamos erradicando viejas prácticas de corrupción e impunidad, es fundamental fortalecer los incentivos positivos. Aquellos que premian el buen desempeño y que contribuyen han consolidar una nueva cultura institucional”.

Compromiso por mantener capacitación

La coordinadora de la bancada del PRI, Tania Larios enfatizó que reconocer la labor de los policías implica “que nosotros como diputados y como Congreso asumamos un compromiso para seguir fortaleciendo sus condiciones de trabajo, capacitación, equipamiento y desarrollo profesional, una institución fuerte no se construye solo con exigencia, sino también con respaldo absoluto, con incentivos y condiciones que fomenten una visión de justicia de largo plazo”.

Y reconoció la importancia que tiene el apoyo familiar, para las y los oficiales de policía y los funcionarios de la fiscalía.

Foto: SSC

Hay jornadas de trabajo verdaderamente extenuantes, riesgos constantes y decisiones difíciles. Por ello también reconocemos a las familias que los acompañan y que les brindan todos los días esa confianza para salir de sus hogares”, dijo Larios.

Una de las galardonadas, la agente primera de Policía de Investigación, Mariana Chávez Baena, adscrita a la fiscalía local expuso: “Día con día trabajamos para proteger lo más valioso que tenemos: la vida, la integridad y la tranquilidad de las personas”.

Y detalló que ser policía en una ciudad “tan dinámica como la nuestra implica enfrentar desafíos constantes, actuar con valentía en momentos de incertidumbre, tomar decisiones”.

Protección a madre e hija

Mientras que la suboficial María Guadalupe Álvarez Sánchez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, narró las acciones que la llevaron a obtener la medalla.

Tuve la satisfacción de salvaguardar la integridad de una mujer y su hija de apenas dos años, quienes estaban siendo golpeadas por un sujeto que resultó ser concubino de la señora, al momento de intentar detenerlo, me agredió con un cuchillo, afortunadamente lo pude esquivar”, narró la galardonada.

Foto: SSC

En el evento al que asistieron el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez y la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, la suboficial Álvarez Sánchez, agradeció el interés de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Porque nos proporciona la constante capacitación, actualización y especialización para el cumplimiento de nuestras funciones, me ha brindado las herramientas necesarias para seguir desarrollándome de manera personal y profesional con eficiencia y eficacia”.

*DRR*