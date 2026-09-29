Congreso de la CDMX busca castigar la difusión de videos sobre peleas escolares

En el Congreso de la Ciudad de México se discute una iniciativa con la que se busca reconocer en la legislación la explotación digital de la violencia escolar, para frenar la difusión en redes sociales de peleas entre estudiantes.

La diputada Rebeca Peralta detalló que la propuesta pretende reformar la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para considerar esta conducta como una modalidad específica de violencia, incluso cuando se trate de un solo hecho y no exista una relación previa de dominación entre los estudiantes.

Una agresión entre estudiantes no puede convertirse en contenido para conseguir likes. Cuando una pelea se graba y se utiliza para ganar seguidores o popularidad, estamos frente a una conducta que también debe ser atendida”, señaló

La propuesta no crea delitos ni contempla penas de cárcel o multas para los estudiantes. En su lugar, establece medid educativas y restaurativas para generar conciencia sobre las consecuencias de la violencia, el daño provocado por su difusión, el respeto a la dignidad de las personas y el uso responsable de las tecnologías.

Actualmente podemos tener una sola pelea, una sola grabación y una sola publicación que llegue a cientos o miles de personas. No tenemos que esperar a que la conducta se repita para intervenir”, explicó.

Peralta precisó que grabar una agresión no será por sí mismo considerada explotación digital pues la iniciativa excluye expresamente los casos en que el material sea utilizado para solicitar ayuda, denunciar los hechos, informar a familiares o autoridades, aportar elementos para una investigación o proteger a las personas involucradas.