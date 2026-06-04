Aumentan sanciones por tirar basura en calles de CDMX

El Congreso de la Ciudad de México reformó la ley para incrementar las penas por arrojar, tirar o abandonar en el espacio público animales muertos, desechos, objetos o sustancias. Antes, estas conductas se sancionaban con arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de seis a 12 horas, pero ahora serán arrestos de entre 20 y 36 horas o trabajo en favor de la comunidad, de 10 a 18 horas.

Se trata de una reforma a la Ley de Cultura Cívica, que establece que “las autoridades competentes en materia de justicia cívica deberán aplicar el presente Decreto conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad, certeza jurídica, debido proceso, fundamentación, motivación y respeto a los derechos humanos”.

La reforma se aprobó el pasado 31 de mayo en la última sesión del período ordinario, al presentar el dictamen la diputada local del PAN, Frida Guillén, argumentó que, aunque los tiraderos clandestinos están prohibidos, sigue habiendo muchos en Iztapalapa, Cuauhtémoc y otras alcaldías.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

En la misma sesión los diputados aprobaron otro dictamen para que un trabajo a favor de la comunidad sea realizar actividades de protección y bienestar animal, que promuevan la tenencia responsable y el respeto a todas las formas de vida, tales como apoyo en refugios, albergues o centros públicos de atención animal.

Otra actividad que cuenta como trabajo en favor de la comunidad, es participar en campañas de salud animal, esterilización, vacunación, rehabilitación de áreas caninas en los parques de la Ciudad de México.