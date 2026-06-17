¿Y la Utopía Elevada? En el Jardín Elevado Tlallipan faltan servicios que anunciaron

A poco más de una semana del anuncio hecho por Clara Brugada de que el Parque Tlallipan se convertiría en una Utopía, con servicios como los que ofrecen en esas instalaciones, a la fecha, lo único que se tiene en el Jardín Elevado es un espacio que indica que ahí se colocará la Utopía, en el tramo del parque, que va de San Antonio Abad y la estación Chabacano de la Ciudad de México.

Cae carpa por lluvia Especial

Durante un recorrido se pudo observar que solo se encuentra una carpa, y en su interior mobiliario, que aún no está colocado.

Barren en agua de lluvia

Y se desconoce con qué servicios se contará en este parque, que corre por calzada de Tlalpan, a lo largo de casi dos kilómetros, por arriba de la Línea 2 del Metro.

El 7 de junio, el día de su inauguración, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que este jardín conformará una "Utopía Flotante".

Y detalló que contará con Comedor Popular, Lavandería, casa de las Siempre Vivas y espacios para el cuidado de los niños.

Sin embargo, en el tramo dónde presuntamente se instalarán, sólo se pudo observar carteles indicando donde se ubicarán estos servicios de deportes, bienestar, los cuales estarán a cargo de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social.

Empleados del Gobierno, que asistieron este martes a la Jornada del Zócalo ciudadano, que se trasladó al Parque elevado, señalaron a Excélsior que lo que saben “es que sí, se darán servicios como en las Utopías”. Sin embargo, desconocen de cuáles se tratará.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la jornada del “Zócalo Ciudadano”, que en esta ocasión se realizó en el Parque Elevado. El cambio de sede obedece a que la Plaza de la Constitución permanece ocupada por las actividades del FIFA Fan Fest, uno de los principales puntos de reunión de aficionados durante el Mundial.

Durante la jornada, se registró baja afluencia, en comparación con ediciones en el Zócalo, que han reportado hasta más de cinco mil personas atendidas, en esta ocasión se pudo observar de uno a seis ciudadanos, en módulos de atención.