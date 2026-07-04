¿Cómo sobrevivir a una aglomeración? Tips de seguridad para el Mundial
Evita riesgos de aplastamiento y asfixia durante las aglomeraciones por la Selección Mexicana. Expertos de la Cruz Roja y la UACM comparten consejos vitales para identificar espacios seguros y puntos de auxilio en la capital
La emoción por el desempeño de la Selección Mexicana es total, pero en medio de la euforia en el Zócalo o Paseo de la Reforma, es fácil perder la conciencia del entorno y actual por puro instinto de manada.
Lo que empieza como un grito de gol puede transformarse en una situación de aplastamiento o asfixia si la densidad supera una persona por metro cuadrado o si quedas atrapado en un flujo cruzado de gente.
Ante un escenario donde el alcohol y las aglomeraciones elevan el riesgo, no basta con la suerte: necesitas un plan de contingencia.
Es por eso que Luis Eduardo Pérez-Ortíz Cancino, investigador de alerta temprana y gestión de riesgos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y José Antonio Venta, coordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja mexicana explicaron a Excélsior cómo identificar cuándo retirarse de inmediato, cómo establecer puntos de reunión seguros y dónde encontrar el auxilio de los paramédicos para que tu única preocupación sea el marcado final.
Pérez-Ortíz Cancino afirmó que, luego de que cuatro personas murieran en los festejos, deberán seguir vigilando la zona con drones y cámaras, y cuando vean que el sector de Reforma ya se llenó en 70%, empiecen a desviar a la gente hacia otros sectores.
Mientras que Venta insistió que las personas que asistan, ya sean amigos o familiares, deberán memorizar o llevar una lista de números de celular de sus compañeros para definir puntos en caso de extravío.
¿Cómo mantenerse a salvo en los festejos del Mundial?
Si estás en los festejos del Mundial, mantente consciente de tu alrededor y toma en cuenta lo siguiente:
- Si hay demasiadas personas, sólo si hay máximo una persona por metro cuadrado, estás en un espacio seguro.
- Coloca tus puños a la altura de las costillas y sube los codos, si al levantar los codos le pegas a alguien es que hay más de una persona por metro cuadrado y debes moverte de allí.
- Si aumenta la gente y no avanzas, date la media vuelta y busca un espacio seguro.
- Comparte con tu familia tu ubicación en tiempo real.
¿Cómo evitar los cuellos de botella en los festejos del Mundial?
Esto debes hacer si no logras salir de un sitio:
- Si entras a un espacio con puestos de comida o algún vehículo que reduzca el espacio y la gente comienza a amontonarse, respira hondo, da la vuelta y vete de allí.
- Si llegas a un punto en el que hay flujos cruzados, retírate. Ejemplo: si unas personas llegan desde Reforma y otras llegan a Río Rhin, aléjate antes de que ocurra un aplastamiento.
- Si quedas al lado de personas alcoholizadas o muy violentas, retírate de inmediato, ponte a salvo.
¿Cómo proteger a niños y adultos mayores de las multitudes?
- No los lleves a espacios con grandes aglomeraciones.
- Mantenlos en espacios con menos gente, donde estén seguros.
- Si ves situaciones de violencia, sácalos de allí.
- Si hay una estampida, ponlos a salvo de inmediato.
- No permitas que participen en conductas de riesgo.
¿Qué es lo que nunca debes hacer en los Fan Fest?
- No lleves bebés ni lleves mascotas a los festejos, los pones en riesgo.
- Vigila a niños o adolescentes que estén contigo, no permitas que se involucren en conductas de riesgo.
- No lleves cohetes ni ninguna clase de pirotecnia.
- Podrías quemar o dañar a alguien o a ti mismo.
- No lleves trompetas, banderas, paraguas, podrías picarle el ojo a alguien o causar algún daño.
- No participes en retos como “quiere volar” o “nadaremos” puedes poner en riesgo la integridad física propia o de otras personas.
- No te subas a parabuses, puentes peatonales, estructuras metálicas, mobiliario urbano, estatuas o monumentos.
- No empujes ni participes en peleas simuladas.
- Si ves una situación de riesgo, pide ayuda al 911 o a policías presentes en el lugar.
- No aceptes bebidas de desconocidos, no pierdas de vista tu bebida ni tomes tragos de la bebida de otra persona.
- No vayas solo al festejo, ve con personas de confianza y no aceptes invitaciones de desconocidos.
¿Qué cosas no llevar a los festejos en Reforma?
- Evita llevar bolsas o mochilas grandes y objetos de valor.
- Usa ropa y calzado cómodo.
- Consulta el clima.
- Lleva agua para mantenerte hidratado.
- No consumas alcohol ni drogas.
- No lleves ningún tipo de pirotecnia.
Si una persona presenta mareo intenso, desorientación, pérdida de memoria o cualquier reacción inusual después de consumir una bebida pide apoyo inmediato a servicios de emergencia.
Aquí puedes encontrar a la Cruz Roja
- Ángel de la Independencia.
- Estadio CDMX.
- Zócalo capitalino
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