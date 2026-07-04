¿Cómo sobrevivir a una aglomeración? Tips de seguridad para el Mundial

La emoción por el desempeño de la Selección Mexicana es total, pero en medio de la euforia en el Zócalo o Paseo de la Reforma, es fácil perder la conciencia del entorno y actual por puro instinto de manada.

Lo que empieza como un grito de gol puede transformarse en una situación de aplastamiento o asfixia si la densidad supera una persona por metro cuadrado o si quedas atrapado en un flujo cruzado de gente.

Ante un escenario donde el alcohol y las aglomeraciones elevan el riesgo, no basta con la suerte: necesitas un plan de contingencia.

Reproducir Cuatro personas murieron durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador; las víctimas son dos hombres y dos mujeres.

Es por eso que Luis Eduardo Pérez-Ortíz Cancino, investigador de alerta temprana y gestión de riesgos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y José Antonio Venta, coordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja mexicana explicaron a Excélsior cómo identificar cuándo retirarse de inmediato, cómo establecer puntos de reunión seguros y dónde encontrar el auxilio de los paramédicos para que tu única preocupación sea el marcado final.

Pérez-Ortíz Cancino afirmó que, luego de que cuatro personas murieran en los festejos, deberán seguir vigilando la zona con drones y cámaras, y cuando vean que el sector de Reforma ya se llenó en 70%, empiecen a desviar a la gente hacia otros sectores.

Mientras que Venta insistió que las personas que asistan, ya sean amigos o familiares, deberán memorizar o llevar una lista de números de celular de sus compañeros para definir puntos en caso de extravío.

¿Cómo mantenerse a salvo en los festejos del Mundial?

Si estás en los festejos del Mundial, mantente consciente de tu alrededor y toma en cuenta lo siguiente:

Ilustración: Erick Retana

Si hay demasiadas personas, sólo si hay máximo una persona por metro cuadrado, estás en un espacio seguro.

Coloca tus puños a la altura de las costillas y sube los codos, si al levantar los codos le pegas a alguien es que hay más de una persona por metro cuadrado y debes moverte de allí.

Si aumenta la gente y no avanzas, date la media vuelta y busca un espacio seguro.

y busca un espacio seguro. Comparte con tu familia tu ubicación en tiempo real.

¿Cómo evitar los cuellos de botella en los festejos del Mundial?

Esto debes hacer si no logras salir de un sitio:

Ilustración: Erick Retana

Si entras a un espacio con puestos de comida o algún vehículo que reduzca el espacio y la gente comienza a amontonarse, respira hondo, da la vuelta y vete de allí.

Si llegas a un punto en el que hay flujos cruzados, retírate. Ejemplo: si unas personas llegan desde Reforma y otras llegan a Río Rhin, aléjate antes de que ocurra un aplastamiento.

Si quedas al lado de personas alcoholizadas o muy violentas, retírate de inmediato, ponte a salvo.

¿Cómo proteger a niños y adultos mayores de las multitudes?

Ilustración: Erick Retana

No los lleves a espacios con grandes aglomeraciones.

Mantenlos en espacios con menos gente, donde estén seguros.

Si ves situaciones de violencia, sácalos de allí.

Si hay una estampida, ponlos a salvo de inmediato.

No permitas que participen en conductas de riesgo.

¿Qué es lo que nunca debes hacer en los Fan Fest?

Ilustración: Erick Retana

No lleves bebés ni lleves mascotas a los festejos, los pones en riesgo.

Vigila a niños o adolescentes que estén contigo, no permitas que se involucren en conductas de riesgo.

No lleves cohetes ni ninguna clase de pirotecnia.

Podrías quemar o dañar a alguien o a ti mismo.

No lleves trompetas, banderas, paraguas, podrías picarle el ojo a alguien o causar algún daño.

No participes en retos como “quiere volar” o “nadaremos” puedes poner en riesgo la integridad física propia o de otras personas.

poner en riesgo la integridad física propia o de otras personas. No te subas a parabuses, puentes peatonales, estructuras metálicas, mobiliario urbano, estatuas o monumentos.

No empujes ni participes en peleas simuladas.

Si ves una situación de riesgo, pide ayuda al 911 o a policías presentes en el lugar.

No aceptes bebidas de desconocidos, no pierdas de vista tu bebida ni tomes tragos de la bebida de otra persona.

No vayas solo al festejo, ve con personas de confianza y no aceptes invitaciones de desconocidos.

¿Qué cosas no llevar a los festejos en Reforma?

Ilustración: Erick Retana

Evita llevar bolsas o mochilas grandes y objetos de valor.

Usa ropa y calzado cómodo.

Consulta el clima.

Lleva agua para mantenerte hidratado.

No consumas alcohol ni drogas.

No lleves ningún tipo de pirotecnia.

Si una persona presenta mareo intenso, desorientación, pérdida de memoria o cualquier reacción inusual después de consumir una bebida pide apoyo inmediato a servicios de emergencia.

Aquí puedes encontrar a la Cruz Roja

Ángel de la Independencia.

Estadio CDMX.

Zócalo capitalino

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