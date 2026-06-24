A El Torito más de 450 conductores desde que inició el Mundial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer que, como parte del Programa Conduce Sin Alcohol por el Mundial, se han realizado un total de 103 mil 224 pruebas AlcoStop (que miden el ambiente al interior del vehículo) y mil 415 pruebas de alcoholemia mediante aire espirado.

Durante la aplicación de estos dispositivos de control, las autoridades capitalinas detectaron que 463 conductores superaron el límite de alcohol permitido en la sangre, por lo que fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito.

Asimismo, 460 vehículos fueron trasladados a distintos depósitos vehiculares.

Desde el arranque de la justa mundialista, la SSC fortaleció la presencia del alcoholímetro en zonas estratégicas de alta concentración como el Fan Fest del Zócalo, los festivales futboleros distribuidos en las alcaldías y las vialidades aledañas al Estadio Ciudad de México.

Foto: Archivo/ Excélsior.

Como parte de las acciones preventivas, el personal de seguridad vial ha implementado dinámicas de concientización en los perímetros de la Última Milla y en los puntos de estacionamiento de transferencia Park and Ride.

En estos sitios se han realizado cinco mil 288 pruebas amistosas gratuitas y se han emitido recomendaciones directas a los automovilistas con el fin de disuadirlos de manejar si consumieron bebidas embriagantes, buscando así disminuir el riesgo de accidentes viales durante las jornadas de festejo.

Sobre el programa Conduce Sin Alcohol en la CDMX

De acuerdo con el Art. 50 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, está estrictamente prohibido conducir si superas los siguientes niveles:

0.8 gramos por litro en sangre

0.4 miligramos por litro en aire espirado

Cero tolerancia (0.00 mg/L) para conductores de transporte público, de carga, personal o motocicletas.

Si se supera el límite establecido, no hay opción a multas económicas iniciales ni fianzas; las penalizaciones acumulativas e inmediatas son: Arresto administrativo obligatorio dee 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito.

Depósito vehicular: El auto será trasladado de manera inmediata al corralón, obligando a pagar los costos adicionales de arrastre y hospedaje de la unidad.

Por Mauricio Alvarado.

*mcam