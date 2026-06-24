Emoción por victoria de México ante Chequia no se intimida por fuerte lluvia

En el parque Las Américas, en la alcaldía Benito Juárez cayó un chubasco monumental que dejó a casi todos los aficionados empapados, pero eso no les impidió gritar y saltar emocionados ondeando banderas y tocando las matracas, durante los tres goles que anotó la Selección Mexicana de futbol en el partido contra Chequia.

"Estuvo increíble, se siente una emoción de vivir el partido aparte con las nuevas generaciones y inculcarles el amor por estos partidos", dijo Cynthia, quien asistió al festival futbolero con 12 integrantes de su familia, entre ellos sus pequeños sobrinos.

"Fue excelente, hubo mucho ambiente, la verdad que no esperábamos que fueran tantos goles, pero estuvo todo muy, muy bien, muy chingón", dijo Alejandro de 38 años.

Foto: Salomón Ramírez | Excélsior

Antes del partido, los aficionados cantaron junto con el mariachi canciones como Cielito Lindo, Así fue, de Juan Gabriel; El Rey, entre otras. En primera fila estaba Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Durante la pausa de hidratación, un niño de nueve años empezó a lanzar papitas y dulces a los asistentes, elevando los ánimos de los aficionados.

En Álvaro Obregón el festival fue en el parque La Bombilla, a donde llegaron alrededor de dos mil personas, que también vivieron momentos te tensión y alegría durante el partido.

Foto: Salomón Ramírez | Excélsior

En Iztacalco se celebró en grande en la Utopía Mixhuca, ondeando banderas y todos con su playera verde, allá estuvo Pedro Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación local y la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz.

Y en la Central de Abastos se organizaron las retas, cascaritas, el baile y la batucada con la mascota del Ajolote.

En la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa, hubo música en vivo, parejas bailando y mucha emoción a la hora de los goles.

Foto: Salomón Ramírez | Excélsior

En Tlalpan, la alcaldesa Gabriela Osorio, compartió el video de la celebración del tercer gol desde el Deportivo Vivanco, donde se vio a chicos y grandes brincar de la emoción y ondear las banderas.

En Magdalena Contreras hubo música, también retos de dominadas entre los aficionados, el festival futbolero fue en la Unidad Independencia.