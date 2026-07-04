Blindan hotel donde se hospeda Selección de Inglaterra en Santa Fe

A un día del partido de octavos de final entre México e Inglaterra, autoridades capitalinas desplegaron un amplio operativo de seguridad en la zona hotelera de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, donde se hospeda la selección inglesa, ante la posibilidad de que aficionados intenten llevar serenata al equipo durante la noche para impedir su descanso.

Hasta las 14:00 horas de este sábado, un reducido grupo de aficionados llegó a las inmediaciones del hotel, con la intención de observar de cerca a los jugadores; sin embargo, permanecieron sólo unos minutos y posteriormente se retiraron sin que se registraran incidentes.

Sobre Avenida Santa Fe y vialidades aledañas como Carlos Lazo, Barros Sierra y Antonio Dovali, permanecen desplegados más de un centenar de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como efectivos de la Guardia Nacional y de la Defensa, apoyados con más de 50 patrullas.

Inglaterra suma más de 15,000 kilómetros de recorrido en el Mundial 2026. David Olaff

El motivo es resguardar el inmueble del que partirá la selección inglesa la mañana del domingo rumbo al Estadio Ciudad de México.

El dispositivo de seguridad se extiende desde Avenida Vasco de Quiroga y el Circuito Vasco de Quiroga hasta la Glorieta de Santa Fe, en Avenida Santa Fe y Antonio Dovai.

También se mantiene presencia policial frente a las instalaciones de la Universidad Iberoamericana y en diversos accesos a la zona hotelera.

En el operativo participan policías del Sector 07, integrantes de la agrupación Gamma, personal de la Policía Metropolitana y elementos de Tránsito, quienes vigilan las principales vialidades para garantizar la movilidad y prevenir alteraciones al orden.

Harry Kane lidera la poderosa ofensiva de Inglaterra. Mexsport

Mandos consultados por Excélsior señalaron que se mantiene especial atención ante la convocatoria que circula en redes sociales para acudir durante la noche a las inmediaciones del hotel y realizar una serenata al conjunto inglés, con el propósito de interrumpir su descanso previo al encuentro de este domingo.

La medida responde a lo ocurrido la semana pasada, cuando seguidores de la Selección Mexicana acudieron al hotel, ubicado también en Santa Fe, donde se concentró la escuadra de Ecuador antes del partido de fase de grupos, disputado el martes, para hacer ruido durante la madrugada.

En caso de que se presente una concentración de aficionados durante la tarde o la noche, se prevé la aplicación de cortes a la circulación en Avenida Santa Fe y en las calles del perímetro hotelero, además del reforzamiento del dispositivo de seguridad para evitar afectaciones al orden público, indicaron jefes policíacos consultados por este diario.