Detienen a dos mujeres en calles de Iztapalapa con dosis de marihuana

Dos mujeres fueron detenidas en la alcaldía Iztapalapa, ya que fueron detenidas al momento en que manipulaban decenas de dosis de marihuana en calles de la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección.

La captura estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes establecieron vigilancias fijas y móviles para combatir la incidencia delictiva en la zona.

Al circular en la avenida Canal de Tezontle y la calle 12 de Julio de 1859, los efectivos policiales se percataron que dos personas manipulaban varios envoltorios, parecidos a los utilizados para la distribución de droga, por lo que se acercaron para descartar que se cometiera algún delito”.

Los elementos de la SSC interceptaron a las mujeres de 41 y 32 años, a las que les solicitaron una revisión preventiva, los resultados de ésta fueron el hallazgo de 60 bolsitas con marihuana, así como dinero en efectivo.

Foto: SSC

Ambas mujeres quedaron detenidas, junto con las dosis de droga y el dinero en efectivo, fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público para que se integre la carpeta de investigación y determinar su situación legal.