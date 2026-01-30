Colombianos en Grindr: enamoran a hombres, los drogan y saquean

Tres colombianos fueron detenidos en la Ciudad de México (CDMX), luego de que oficiales descubrieron su modus operandi: enamorar a hombres a través de la aplicación de citas Grindr, para luego concretar una cita y saquear las casas de sus víctimas.

Alexander ‘N’, Juan ‘N’ y Diego ‘N’, fueron capturados por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Si los reconoce, denúncielos”, publicó el periodista Carlos Jiménez, quien dio a conocer sobre la detención de los tres colombianos.

En la misma publicación, hizo públicas las fotografías de los tres hombres, quienes iniciaban el delito contactando a hombres por la aplicación de citas.

Armaban citas en casas de sus víctimas, los drogaban y saqueaban todo”, agregó C4.

¿Qué es Grindr y cuáles son los peligros?

Peligros de Grindr. Especial

Grindr es una aplicación de citas y contacto basada en la ubicación (geolocalización). Sirve para conocer personas cercanas, chatear, intercambiar fotos y acordar encuentros. Es muy usada por hombres gay, bisexuales y otras personas de la comunidad LGBT+, aunque depende del lugar.

Principales peligros de Grindr

Riesgos a la seguridad personal

Citas con desconocidos: la persona puede mentir sobre su identidad o intenciones.

Asaltos o extorsión en citas : algunas personas citan a otros para robarles.

Acoso o violencia : puede haber insistencia, amenazas o agresiones.

Stalking (seguimiento) : por la cercanía y el intercambio de información.

Exposición de tu ubicación

Al ser por “personas cercanas”, alguien puede deducir dónde estás o dónde vives si te ve siempre en la misma zona.

Puede facilitar que te ubiquen en tiempo real, sobre todo si compartes tu rutina.

Estafas y engaños (catfishing)

Perfiles falsos con fotos robadas.

Personas que buscan manipular, pedir dinero o llevarte a sitios peligrosos.

Extorsión con fotos o chats (sextorsión)

Te piden fotos íntimas y luego amenazan con difundirlas si no pagas o haces algo.

También pueden grabar videollamadas o capturas sin avisarte.

Privacidad y filtración de datos

Capturas de pantalla, reenvío de fotos, difusión de conversaciones.

Si compartes tu número , redes sociales o trabajo, te pueden rastrear más fácil.

Riesgos de salud sexual

Encuentros sin protección pueden aumentar el riesgo de ITS (VIH, sífilis, gonorrea, etc.).

Algunas personas pueden mentir sobre su estado o pruebas recientes.

Señales de alerta (para desconfiar)

Te pide dinero, recargas, “ayuda urgente” o depósitos.

Te presiona para mandar fotos íntimas rápido.

Quiere que salgas de la app de inmediato (WhatsApp/ Telegram ) sin conocerse.

Evita videollamada o dar datos básicos, pero exige los tuyos.

Propone cita en un lugar aislado o en una casa sin conocerse.

*mvg*