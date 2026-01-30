Colombianos en Grindr: enamoran a hombres, los drogan y saquean
Tres colombianos fueron detenidos en la CDMX, luego de que oficiales descubrieron su modus operandi en la aplicación de citas Grindr
Tres colombianos fueron detenidos en la Ciudad de México (CDMX), luego de que oficiales descubrieron su modus operandi: enamorar a hombres a través de la aplicación de citas Grindr, para luego concretar una cita y saquear las casas de sus víctimas.
Alexander ‘N’, Juan ‘N’ y Diego ‘N’, fueron capturados por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Si los reconoce, denúncielos”, publicó el periodista Carlos Jiménez, quien dio a conocer sobre la detención de los tres colombianos.
En la misma publicación, hizo públicas las fotografías de los tres hombres, quienes iniciaban el delito contactando a hombres por la aplicación de citas.
Armaban citas en casas de sus víctimas, los drogaban y saqueaban todo”, agregó C4.
¿Qué es Grindr y cuáles son los peligros?
Grindr es una aplicación de citas y contacto basada en la ubicación (geolocalización). Sirve para conocer personas cercanas, chatear, intercambiar fotos y acordar encuentros. Es muy usada por hombres gay, bisexuales y otras personas de la comunidad LGBT+, aunque depende del lugar.
Principales peligros de Grindr
Riesgos a la seguridad personal
- Citas con desconocidos: la persona puede mentir sobre su identidad o intenciones.
- Asaltos o extorsión en citas: algunas personas citan a otros para robarles.
- Acoso o violencia: puede haber insistencia, amenazas o agresiones.
- Stalking (seguimiento): por la cercanía y el intercambio de información.
Exposición de tu ubicación
- Al ser por “personas cercanas”, alguien puede deducir dónde estás o dónde vives si te ve siempre en la misma zona.
- Puede facilitar que te ubiquen en tiempo real, sobre todo si compartes tu rutina.
Estafas y engaños (catfishing)
- Perfiles falsos con fotos robadas.
- Personas que buscan manipular, pedir dinero o llevarte a sitios peligrosos.
Extorsión con fotos o chats (sextorsión)
- Te piden fotos íntimas y luego amenazan con difundirlas si no pagas o haces algo.
- También pueden grabar videollamadas o capturas sin avisarte.
Privacidad y filtración de datos
- Capturas de pantalla, reenvío de fotos, difusión de conversaciones.
- Si compartes tu número, redes sociales o trabajo, te pueden rastrear más fácil.
Riesgos de salud sexual
- Encuentros sin protección pueden aumentar el riesgo de ITS (VIH, sífilis, gonorrea, etc.).
- Algunas personas pueden mentir sobre su estado o pruebas recientes.
Señales de alerta (para desconfiar)
- Te pide dinero, recargas, “ayuda urgente” o depósitos.
- Te presiona para mandar fotos íntimas rápido.
- Quiere que salgas de la app de inmediato (WhatsApp/Telegram) sin conocerse.
- Evita videollamada o dar datos básicos, pero exige los tuyos.
- Propone cita en un lugar aislado o en una casa sin conocerse.
