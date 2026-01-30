¡Tómala! Infraccionan a 16 pipas por transportar material peligroso en CDMX

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Policía de la Ciudad de México realizaron un operativo de revisión de vehículos que transportan materiales peligrosos en alcaldía Tlalpan, Ciudad de México que dejó como resultado 16 infracciones y 16 garantías.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que lo anterior es derivado de 25 revisiones que se hicieron aleatorias a las unidades tipo pipas que transportan gas en el Viaducto Tlalpan y la carretera México–Cuernavaca, en la colonia Chimalcoyoc.

Operativo de revisión de vehículos que transportan materiales peligrosos Especial

Algunas iban a exceso de velocidad

"Las infracciones se relacionaron principalmente por exceder el límite de velocidad, no portar licencia o placa de circulación, así como por no usar los cinturones de seguridad, por lo que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México", indicó la institución en una tarjeta informativa.

El lunes pasado, Excélsior publicó que las pipas que transportan materiales peligrosos, como la que explotó el 10 de septiembre de 2025 en el Distribuidor Vial La Concordia, siguen circulando en vialidades de la capital del país a pesar de las restricciones anunciadas por el gobierno capitalino.

Operativo de revisión de vehículos que transportan materiales peligrosos Especial

Revisaron mangueras, válvulas y más

La SSC indicó que, durante la diligencia, los oficiales de Tránsito verificaron la documentación de los vehículos, la licencia de los conductores, las condiciones de seguridad de las unidades como las válvulas, mangueras, señalización y extintores, y también se supervisó la correcta rotulación y medidas de identificación del material transportado.

"Durante el desarrollo del dispositivo, el personal policial actuó en todo momento con estricto apego a los protocolos de actuación policial y se priorizó la seguridad vial y la integridad de los conductores y usuarios de la vía".

¿Tienes algún reporte?

Operativo de revisión de vehículos que transportan materiales peligrosos Especial

"Mediante estas acciones, la SSC reitera su compromiso de atender las denuncias ciudadanas en materia de vialidad; por ello pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) 55 5208 9898, la cuenta oficial de @UCS_GCDMX y la aplicación para teléfonos inteligentes “Mi Policía”, donde puede solicitar apoyo en materia de seguridad, vialidad y denuncia", finalizó la SSC.

Operativos en entradas carreteras

La jefa de Gobierno de la CDMX informó recientemente que los dispositivos (radares) para detectar el transporte de sustancias peligrosas, como pipas de gas o vehículos con materiales peligrosos, ya están funcionando en varios accesos a la Ciudad de México.

Estos aparatos operan en coordinación con autoridades federales y locales, revisando aspectos como la cantidad de hidrocarburo que transportan los vehículos y el cumplimiento de límites de velocidad. La información que generan estos radares se revisa regularmente en el gabinete de seguridad.

Operativo de revisión de vehículos que transportan materiales peligrosos Especial

Además, el gobierno de CDMX está preparando una aplicación móvil para que la ciudadanía pueda reportar irregularidades en el traslado de este tipo de vehículos, especialmente en vías secundarias.

¿Dónde están ubicados estos operativos?

Los radares y controles están instalados en los principales accesos carreteros hacia la Ciudad de México, específicamente en:

Puebla

Cuernavaca (Morelos)

Toluca (Estado de México)

Querétaro

Pachuca (Hidalgo)

Estas ubicaciones corresponden a las vías de entrada más importantes por carretera hacia la capital, donde se supervisa especialmente el tránsito de pipas y otros vehículos que transportan sustancias peligrosas.

Estas acciones forman parte de un paquete más amplio de 13 medidas que la Jefa de Gobierno presentó para regular el transporte de sustancias peligrosas en calles y accesos a la CDMX.

