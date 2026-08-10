Gobierno registra 8 pueblos y 2 comunidades originarias en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México incorporó a su Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México a ocho pueblos y dos comunidades.

Con ello, se formaliza el reconocimiento a los derechos contenidos en la Constitución de la Ciudad de México. Se trata de los pueblos de Iztapalapa, Santa Marta Acatitla, Santa María Aztahuacan, Santiago Acahualtepec y San Andrés Tetepilco.

De Álvaro Obregón, Santa María Nonoalco; de Coyoacán, Santa Úrsula Coapa. Así como Santiago Atepetlac y Santiago Atzacoalco de Gustavo A. Madero.

Los pueblos originarios anteriormente listados reúnen los criterios y características objetivas y subjetivas establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, y demás normativa aplicable.

Con ello, se formaliza el reconocimiento a los derechos contenidos en la Constitución de la capital del país. Cuartoscuro

“El Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México permanece abierto de forma permanente para el registro de otros pueblos originarios que cumplan con las características objetivas y subjetivas previstas en la ley”, indicó la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en un aviso publicado este lunes en la Gaceta Oficial.

Además, también fueron inscritas en el registro a la Comunidad Triqui de Potrero de San Juan Copala, Oaxaca, perteneciente al Pueblo Indígena Triqui.

Y a la Comunidad Ndo' Yo Ita, Nunuma, de Santo Tomás Ocotepec, Tlaxiaco, Oaxaca, perteneciente al Pueblo Indígena Mixteco. Ambas comunidades tienen presencia en la Ciudad de México.

En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en sus territorios y las comunidades indígenas residentes”, indicó.

Estos pueblos y comunidades se suman a los 56 pueblos y 18 barrios originarios en la capital. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.