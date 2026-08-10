Cablebús debe construirse con seguridad, planeación y diálogo ciudadano: Liz Salgado

Las solicitudes de información no son nuevas y solo se conoce el trazo y algunos renders de las estaciones; eso es insuficiente.

La diputada local del PAN, Liz Salgado, señaló que la Ciudad de México necesita ampliar y diversificar sus alternativas de movilidad, particularmente en aquellas zonas donde las condiciones topográficas y la falta de transporte masivo dificultan los traslados, por lo que la expansión del Cablebús representa una oportunidad que debe analizarse con responsabilidad.

Sin embargo, advirtió que la necesidad de construir infraestructura de movilidad no exime al Gobierno de la Ciudad de cumplir con sus obligaciones de planeación, seguridad, transparencia e información a la ciudadanía.

Una obra necesaria no puede convertirse en una obra que se construya de espaldas a quienes viven en las zonas donde se va a desarrollar", afirmó.

La legisladora se refirió al inicio de los trabajos de las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús, particularmente a la Línea 5, cuyo recorrido atravesará distintas zonas de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras y tendrá su terminal en el Cetram Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez.

Salgado señaló que existen preocupaciones concretas de la ciudadanía que deben ser atendidas antes y durante la ejecución de los trabajos: las condiciones del suelo y la seguridad de las obras, las posibles afectaciones en zonas habitacionales con espacios reducidos y la integración de las nuevas líneas con el resto de la red de transporte de la Ciudad son las principales.

En el caso de la Línea 5, agregó, estas inquietudes adquieren especial relevancia en zonas como Tetelpan, Olivar del Conde, Colinas del Sur y Mixcoac, donde las características del entorno hacen necesario explicar con claridad cómo se realizarán las obras, qué medidas de mitigación se aplicarán y cómo se protegerá a las personas que viven y transitan en esos puntos.

También consideró indispensable explicar cómo se integrará la nueva infraestructura con el Metro, particularmente con las líneas 7 y 12, para evitar que una mejora en la conectividad de las zonas poniente termine trasladando problemas de saturación a otros puntos de la red.

La diputada recordó que estas preguntas no son nuevas. “Desde mayo, solicitamos al Gobierno de la Ciudad información detallada sobre los proyectos, incluyendo estudios de mecánica de suelos, estrategias de mitigación y planes para atender riesgos, además de la comparecencia de los titulares de las secretarías de Obras y Servicios y de Movilidad”, pero nada de eso ha sido atendido por la mayoría morenista.

Asimismo, recordó que explícitamente se planteó la necesidad de establecer un mecanismo formal y permanente de diálogo con las comunidades involucradas y de garantizar el acceso público a la información técnica de los proyectos.

El problema no es que la Ciudad construya infraestructura; el problema es que pretenda hacerlo sin responder las preguntas legítimas de la ciudadanía, sin mostrar los proyectos completos y sin especificar calendarios y presupuestos", sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad para que no confunda el inicio de una obra con la conclusión de sus responsabilidades y garantice que las nuevas líneas del Cablebús se desarrollen con planeación, seguridad, transparencia y atención efectiva a las comunidades.