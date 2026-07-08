Gobierno capitalino y GAM reparan ruptura de tubería en San Juan De Aragón; descartan grieta

El Gobierno de la Alcaldía Gustavo A. Madero, encabezado por Janecarlo Lozano, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, reportó un avance del 50 por ciento en los trabajos de reparación de una fuga de agua potable provocada por la ruptura de una tubería de 20 pulgadas. El incidente, registrado en el cruce de las avenidas José Loreto Fabela y 510, en la colonia San Juan de Aragón, movilizó a cuadrillas especializadas desde los primeros minutos del miércoles para controlar el flujo hídrico y comenzar la rehabilitación de la vialidad primaria de forma inmediata.

Las autoridades locales aclararon de manera oportuna que esta afectación en la infraestructura urbana no corresponde a una grieta estructural en el subsuelo ni a la formación de un socavón. Funcionarios de la Dirección de Servicios Urbanos en la demarcación explicaron que, debido a la alta presión generada por el rebombeo del agua, el flujo líquido se desplazó con fuerza entre el pavimento y el terreno subsuperficial, lo que provocó una apertura lineal en la superficie que inicialmente dio la apariencia visual de una fractura geológica.

Una vez controlado el escurrimiento de agua por el personal operativo, se desplegó maquinaria pesada en el sitio para ejecutar las labores de pavimentación y la reconstrucción del área dañada. Como parte de la estrategia de mitigación y seguridad vial, las dependencias informaron que se habilitará un paso peatonal seguro para resguardar la integridad y garantizar la movilidad de los colonos y transeúntes que diariamente circulan por este importante nodo vial del norte de la capital.

La administración de la Gustavo A. Madero mantiene mesas de trabajo y una coordinación permanente con las instancias del Gobierno central para acelerar el ritmo de las obras de ingeniería. Con estas acciones conjuntas, los cuerpos técnicos buscan supervisar el correcto desarrollo de la infraestructura hidráulica y concluir la entrega de la vialidad en el menor tiempo posible, restableciendo la conectividad segura para automovilistas y peatones de la zona.