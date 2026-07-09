Dos fugas de agua complican circulación en Calzada Ermita Iztapalapa

Dos fugas de agua registradas este jueves sobre Calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de la colonia Constitución de 1917, mantienen afectaciones a la movilidad en la alcaldía Iztapalapa, gobernada por Aleida Alavez.

La acumulación de agua sobre la vialidad obligó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México a realizar cortes parciales a la circulación y labores de abanderamiento, para evitar accidentes y agilizar el tránsito en la zona.

De manera paralela, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) trabaja con maquinaria pesada para controlar ambas fugas y detener el derrame que afecta uno de los principales ejes viales del oriente de la Ciudad de México.

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Ante la cercanía con la infraestructura de la estación Constitución de 1917 del Metro, personal técnicos del Sistema de Transporte Colectivo realiza inspecciones para descartar posibles filtraciones hacia las vías, que pudieran comprometer la operación del servicio, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En tanto, cuadrillas operativas llevan a cabo labores de limpieza y desazolve de coladeras para acelerar el desfogue del agua acumulada y reducir las afectaciones a la circulación vehicular.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas de las fugas ni el tiempo estimado para concluir las reparaciones, por lo que exhortaron a los automovilistas a tomar previsiones y utilizar rutas alternas mientras continúan los trabajos.