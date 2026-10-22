Clara Brugada descarta que iniciativa de ley busque congelar rentas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que la iniciativa presentada al Congreso capitalino en materia Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles no plantea la congelación de rentas en la capital.

Sino que la propuesta busca frenar la gentrificación y regular un mercado que impacta a más de dos millones de capitalinos, en un contexto donde el precio de la vivienda se ha multiplicado por cinco en los últimos 20 años y el número de inquilinos creció 54 por ciento en los últimos tres lustros.

Que nadie se deje engañar, lo decimos con mucha responsabilidad y con mucha claridad: no hay congelación de rentas, en esta iniciativa de ley", reiteró Brugada Molina.

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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) expuestos durante la conferencia de prensa, encabezada por la mandataria capitalina, casi 30 por ciento de las familias en la capital rentan su hogar, situación que supera el 40 por ciento en las alcaldías centrales.

Debido a estas condiciones, la población más vulnerable destina hasta 40 por ciento de sus ingresos al pago de alquiler. Asimismo, nueve de cada 10 personas que perciben ingresos por arrendamiento pertenecen al quintil más rico de la urbe, afectando principalmente a la población joven.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

La iniciativa contempla siete ejes estratégicos:

Tope al incremento de rentas ligado estrictamente a la inflación

Límite a solo una garantía para alquilar, para eliminar cobros excesivos como doble depósito, fiador y póliza jurídica simultáneos

Creación de la Defensoría Inquilinaria, un órgano adscrito a la Procuraduría Social, que ofrecerá asesoría y defensa jurídica gratuita para ambas partes

Se establece un registro digital de arrendamiento con contratos mínimos de un año

Se impulsa la oferta de vivienda pública social

Se crea el Observatorio Público de Vivienda Se implementará un Gabinete de Acompañamiento Social ante desalojos, para proteger a sectores vulnerables sin interferir en los fallos del Poder Judicial