Se desploma barda en búnker de la FGJ y deja dos personas lesionadas

Una barda en la sede de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), ubicado en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, se desprendió y lesionó a dos personas.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves, luego de que una parte de la barda se venciera, al caer impactó a dos transeúntes que se encontraban en las inmediaciones del llamado Búnker de la fiscalía capitalina.

De acuerdo con la alcaldía Cuauhtémoc, al sitio acudieron elementos de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de Protección Civil y servicios médicos para atender la emergencia y brindar auxilio a las personas lesionadas.

La zona fue acordonada para disminuir los riesgos para las personas que transitan por esa zona en la colonia Doctores Fotos: Ricardo Vitela | Excélsior y FGJ

Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc atendió la caída de una estructura en un inmueble de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dos mujeres resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica”, publicaron autoridades de la demarcación en sus redes sociales.

Mientras se realizan las labores de atención, personal de Protección Civil acordonó el área para evitar nuevos incidentes y restringió el paso de peatones en la zona como medida preventiva.

Foto: Especial

Atención a heridos

Más tarde se supo que las víctimas fueron una mujer de 50 años y un hombre que caminaban por el lugar fueron alcanzados por los fragmentos que se desprendieron de la barda del edificio desde el primer nivel.

Las personas afectadas fueron atendidas por paramédicos del Escuadrón del Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil, el hombre fue atendido en el lugar y la mujer fue trasladada hacia el Hospital Rubén Leñero para su atención médica.

La zona de la caída de la barda y el escombro quedó acordonada para los trabajos de los peritos y del Director Responsable de Obra (DRO), quienes determinarán las causas del incidente.

Serán las autoridades competentes quienes continuarán con la investigación al igual el desarrollo del estado de salud de la mujer, afectada por la caída de la barda del edificio en remodelación.