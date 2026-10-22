Pese a aparición de Dasha, alumnos del CCH Oriente bloquean Periférico

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó a Excélsior que agentes de la Policía de Investigación establecieron comunicación con Dasha “N”, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente reportada como desaparecida; sin embargo, alumnos de esa escuela bloquearon de nuevo Periférico y Canal de San Juan.

La información de la fiscalía se dio a conocer este jueves, mientras estudiantes del CCH Oriente llevaban más de cuatro horas en el bloqueo a la circulación, para exigir la búsqueda de su compañera.

La protesta provocó afectaciones viales en la zona, donde los alumnos demandaban acciones para localizar a la joven y conocer su paradero.

La confirmación de la fiscalía sobre el contacto con la estudiante, así como su declaración respecto a la ausencia se produjo en medio de las movilizaciones estudiantiles.

Hasta el momento, la información disponible no precisa si, tras conocer la postura de las autoridades, los manifestantes acordaron retirar el bloqueo o si continuarían con la protesta.

Antes de confirmarse su localización y aclararse que su ausencia fue voluntaria, se reportó la desaparición de Dasha Yunhuet Vázquez Castro.

La joven fue vista por última vez el viernes 16 de octubre de 2026 frente a la puerta dos del CCH Oriente, ubicado en la colonia Tepalcates de la alcaldía Iztapalapa.

La fiscalía capitalina informó que, por respeto a la privacidad de la estudiante, no proporcionaría más información sobre el caso.