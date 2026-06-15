CNTE mantiene huelga y amenaza con liberar casetas este 15 de junio

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará este lunes una nueva jornada de movilizaciones dentro del paro nacional indefinido que mantiene desde hace más de dos semanas. La acción principal consistirá en la liberación de casetas de peaje en los accesos a la Ciudad de México y en diversas entidades del país, permitiendo el paso libre de automovilistas como medida de presión para exigir cambios en el sistema de pensiones y mejoras laborales para el magisterio.

Las protestas se llevarán a cabo en al menos 19 estados, por lo que se prevén afectaciones viales y movilizaciones simultáneas en distintos puntos del territorio nacional.

CNTE intensifica protestas con liberación de casetas

La dirigencia de la CNTE confirmó que continuará con el paro indefinido y el plantón instalado en la capital del país luego de consultar a sus bases. La organización rechazó la posibilidad de una pausa temporal en las movilizaciones al considerar insuficientas las propuestas presentadas por el Gobierno federal.

Como parte de su plan de acción, los docentes acordaron liberar casetas de cobro en las principales carreteras que conectan con la Ciudad de México y replicar acciones similares en las entidades donde tienen presencia sindical.

En los acuerdos internos difundidos por la Coordinadora se establece:

"Paso libre en las casetas de acceso a la Ciudad de México, con acciones similares en todos los estados donde la CNTE tiene presencia".

La medida busca incrementar la presión política y social sobre las autoridades federales para abrir nuevas mesas de negociación sobre las demandas centrales del movimiento.

¿Qué estados tendrán movilizaciones de la CNTE?

De acuerdo con la información difundida por la organización magisterial, las acciones de protesta se desarrollarán en:

Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz y Zacatecas.

La Coordinadora ha señalado que cada sección sindical determinará las modalidades específicas de protesta, aunque la liberación de casetas y las movilizaciones carreteras forman parte de la estrategia nacional acordada por sus bases.

Integrantes de la Sección 22 en Oaxaca. Cuartoscuro/Carolina Jiménez Mariscal

¿Qué exige la CNTE?

Las demandas de la CNTE se concentran principalmente en el sistema de pensiones y seguridad social de los trabajadores de la educación.

Entre sus principales exigencias destacan:

La abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007.

La eliminación del esquema de AFORE para los trabajadores del Estado.

El regreso a un sistema solidario e intergeneracional de pensiones.

La recuperación del modelo de jubilación por años de servicio.

Una pensión equivalente al 100% del último salario percibido.

La eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia para calcular las pensiones.

La Coordinadora sostiene que estos cambios son indispensables para garantizar condiciones dignas de retiro para los trabajadores del sector educativo.

Impacto para automovilistas y ciudadanos

Las movilizaciones previstas para este lunes podrían generar retrasos en accesos carreteros, casetas de peaje y vías de comunicación estratégicas tanto en la Ciudad de México como en distintos estados del país.

Autoridades de tránsito y protección civil recomiendan a los ciudadanos mantenerse atentos a los reportes viales en tiempo real, considerar rutas alternas y anticipar tiempos de traslado ante posibles concentraciones y bloqueos.