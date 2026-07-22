Reponen sellos de clausura en obra inmobiliaria de Polanco en Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo repuso los sellos de clausura en la obra inmobiliaria que se realiza en el predio Moliere 88. Ello, luego de que la obra había sido suspendida anteriormente porque no se encontró evidencia de que contara con la licencia para su demolición. Sin embargo, los sellos originales fueron removidos por una orden del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

“Ya están verificando este inmueble que ya habíamos clausurado y ahí están trabajando. El Tribunal le había quitado los sellos de clausura y ya está entrando el INVEA nuevamente a verificar, porque nosotros no quitamos el dedo del renglón para que las obras que no cumplen sean suspendidas. Aquí estamos en Moliere 88, una obra que había sido clausurada”, dijo Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, a través de un comunicado.

Mauricio Tabe

La demarcación agregó que en Moliere 88 existía un edificio de cuatro niveles con seis departamentos, que el gobierno anterior de Morena autorizó demoler entre 2019 y 2020 sin contar con evidencia de su afectación por los sismos de 2017, lo que les permitió ahora tramitar un cambio de uso de suelo para construir 11 viviendas en hasta ocho pisos.

“Además, cambiaron el uso de suelo y ahora pretenden construir un inmueble de hasta ocho pisos”, indicó.

Obra inmobiliaria

Tabe informó que se repusieron los sellos de clausura y pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investigar para sancionar a los exservidores públicos responsables y al desarrollador.

El alcalde solicitó a la FGJCDMX investigar también otras 30 denuncias que su administración ha presentado contra presuntos desarrolladores abusivos por quebrantamiento de sellos de suspensión en obras irregulares.

“Esperamos a ver qué hace la Fiscalía y de qué lado se pone, si del lado de los vecinos o del lado de los negocios. No hemos permitido que quienes abusan continúen, por eso suspendemos cuando no cumplen con la ley y cuando violan los sellos de clausura, los denunciamos. En esta ocasión retiraron los sellos el Tribunal, se vuelve a verificar, porque no estamos jugando, no estamos simulando, estamos actuando para garantizar que se cumpla con la ley”, dijo.