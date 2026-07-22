Tras 30 años de búsqueda cae sujeto que intentó secuestrar a dueño del WTC

Tras 30 años de estar prófugo de la justicia, Armando Flores Quezada, fue detenido al estar ligado con el intento de secuestro del empresario Juan Antonio Gutiérrez Cortina, entonces dueño del World Trade Center, en 1996.

El sujeto participó con otros cómplices en el crimen ocurrido en septiembre de ese año, cuando la víctima se encontraba a bordo de su vehículo BMW al lado de su chofer, e intentaron privarlo de la libertad.

Sin embargo, al ver que las víctimas no salían del vehículo, Armando y sus cómplices comenzaron a dispararle a la altura del conductor, sin saber que el vehículo del empresario estaba blindado.

Tras estos hechos, Armando Flores, quien tenía residencia en la entonces delegación Magdalena Contras, escapó.

Sin embargo, los trabajos de inteligencia de la actual administración de la Fiscalía de la Ciudad de México ubicaron al sospechoso en Los Cabos, Baja California.

De acuerdo con los reportes de detención, fue ubicado el pasado 16 de julio en la calle Los Pirules y Jacarandas, frente a la empresa de transporte Cabo del Mar, en donde fue arrestado en cumplimiento de una orden de aprehensión.

En las próximas horas un juez de control definirá su situación jurídica por los delitos de homicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad.