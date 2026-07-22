Vuelca tráiler que iba a exceso de velocidad en Eje 6 Sur; hay afectación vial

A causa del exceso de velocidad, la madrugada de este miércoles, un tráiler quedó volcado en el Eje 6 Sur avenida Holbein a la altura de la Plaza de Toros México, Ciudad de México.

Tráiler volcado Rodolfo Dorantes

La pesada unidad cargada con varias toneladas de abarrotes procedente de Toluca y con destino a Chalco, quedó recostada en su lado derecho, luego de tomar una prolongada curva, antes de la avenida de los Insurgentes.

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El incidente que no dejó personas lesionadas, se registró alrededor de las 4 de la mañana y fue reportado a las autoridades por los propios vecinos que se despertaron al escuchar el fuerte golpe registrado al chocar contra el muro de contención y caer el contenedor.

La mercancía Rodolfo Dorantes

Al lugar llegaron en primer instancia policías del sector Nápoles, quienes abanderaron el lugar para evitar que otro accidente; minutos después, llegaron bomberos de la Ciudad de México y personal de Protección Civil.

El personal de emergencias, tuvo que esperar tres horas en el lugar a que llegaran representantes de la empresa propietaria de la mercancía, poder abrir el contenedor, ya que las puertas del contenedor traían sellos de seguridad.

Según autoridades, las maniobras para traspalear la carga a otro contenedor y retirar el tráiler accidentado, pueden prolongarse hasta después de medio día, por lo que recomiendan utilizar vialidades alternas para evitar afectaciones viales en la zona.