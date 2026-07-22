Publica CDMX ley para proteger abejas, colibríes, murciélagos y otros polinizadores

En la Ciudad de México se publicó una ley especial para proteger y conservar a las abejas y otros animales polinizadores como avispas, hormigas, murciélagos, colibríes, mariposas, polillas, escarabajos, entre otros.

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El nuevo ordenamiento reconoce el proceso de la polinización como esencial para la seguridad alimentaria en el planeta.

Abejas

Declara de interés público la prevención, atención y seguimiento de los casos de intoxicación de abejas y otros polinizadores por el uso de plaguicidas, agroquímicos y organismos genéticamente modificados.

Se trata de la Ley para el Fomento Apícola y la Conservación de Polinizadores de la Ciudad de México, la cual fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial a través de un decreto de la Jefatura de Gobierno.

Abejas Especial

El principal objetivo de la nueva ley es reconocer a las abejas, así como a otros polinizadores, como especies de protección prioritaria en la Ciudad de México.

México atraviesa un deterioro acelerado en las poblaciones de polinizadores, como abejas, mariposas, murciélagos, colibríes, escarabajos y otros insectos. Especial

"En virtud de su valor ecológico, su papel esencial en la conservación de la biodiversidad, su función como agentes de polinización y su interacción con los sistemas agrícolas, silvícolas y urbanos”, indica el Artículo 3.

Murcielago Especial

También proteger prioritariamente los hábitats, ecosistemas y apiarios donde habitan poblaciones de abejas y otros polinizadores.

Promover la restauración ecológica, la creación de áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental y el ordenamiento territorial que garantice la viabilidad ecológica y productiva de la actividad apícola.

Polinizadores

"Promover la educación ambiental, la investigación científica y la difusión del conocimiento para el cuidado, la conservación, el aprovechamiento sustentable y la atención de las amenazas que enfrentan los polinizadores, en el marco de la crisis mundial de pérdida de biodiversidad”, se agrega.

El nuevo ordenamiento declara como de interés público en la Ciudad de México la protección de los agentes polinizadores, así como la promoción de acciones para garantizar su conservación, restauración y aprovechamiento sustentable.

La nueva ley contempla derechos, obligaciones y medidas de apoyo para los apicultores, formulación e implementación de políticas públicas en materia de conservación de polinizadores, sus hábitats y la flora, la instalación de Jardines para Polinizadores, acciones de sanidad y bioseguridad, entre otras.

Y reconoce en la polinización un proceso esencial para la seguridad alimentaria.

“Los servicios de polinización, entendidos como la acción que realizan los agentes polinizadores para la reproducción de especies vegetales, tanto silvestres como cultivadas, constituyen un servicio ecosistémico esencial para la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la productividad agrícola. Su protección, fomento y regulación son de interés público”, indica el Artículo 46.

Como parte de la armonización de la ley con otros ordenamientos también fue reformada la Ley Ambiental de la Ciudad de México.