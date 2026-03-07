Cierre del Tren Ligero sorprende a usuarios; autobuses apoyan por obras

El cierre del tramo de nueve estaciones entre Estadio Azteca y Taxqueña del Tren Ligero, en la Ciudad de México (CDMX) sorprendió a los usuarios.

Pasajeros dijeron que no se habían enterado de que el servicio se suspendería por obras de tendido de cableado y la colocación de equipo para la implementación del sistema de regulación y control ferroviario.

Cierre del Tren Ligero en CDMX. Jonás López / Excélsior

Además, trabajos de mantenimiento en las estaciones de cara al mundial de fútbol.

No sabía que nos bajarían de los trenes, ya me retrasaron”, dijo Regina, una usuaria.

Se quejan usuarios

Los usuarios procedentes de Xochimilco deben bajarse de los trenes en la estación Estadio Azteca y seguir en autobuses de la RTP o trolebuses de STE hasta Taxqueña.

De Taxqueña a Estadio Azteca deben abordar autobuses y luego transbordar a los trenes hacia Xochimilco.

Por lo que se registraron unidades saturadas, se observó en un recorrido.

Cierre del Tren Ligero en CDMX. Jonás López / Excélsior

Los usuarios se quejaron de que en autobús el traslado es más lento debido a la congestión vehicular que se padece en Calzada de Tlalpan.

Hay mucho tráfico y en autobús es más lento que en tren y ya vamos un poco tarde”, agregó Uriel, otro usuario.

Cierre de 9 estaciones del Tren Ligero

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que este tramo estará fuera de servicio de lunes a viernes a partir de las 22:00 horas.

Y los sábados y domingos desde el inicio del servicio y hasta las 22:00 horas.

Además, los sábados y domingos a partir de las 22:00 horas estará cerrada toda la ruta de Taxqueña a Xochimilco, por lo que los usuarios deberán trasladarse en autobuses del servicio de apoyo.

Cierre del Tren Ligero en CDMX. Jonás López / Excélsior

El cierre del Tren Ligero se suma a la suspensión del servicio en diferentes horarios de las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio de la Línea 2 del Metro.

Ambos sistemas de transporte corren por Calzada de Tlalpan.

*mvg*