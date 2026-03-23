Vuelca tráiler en la autopista México-Cuernavaca; está cerrada la vía

La autopista México-Cuernavaca se encuentra cerrada en ambos sentidos desde la mañana de este lunes debido a la volcadura de un tráiler cargado con plástico. El conductor de la unidad pesada perdió el control en el kilómetro 66+700, a la altura de La Pera, lo que ha causado caos vial ya que es una de las vías más transitadas.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:00 horas cuando el conductor del tráiler que se dirigía hacia Cuernavaca perdió el control de la unidad al entrar a la curva conocida como La Pera y dejó daños no sólo en la vialidad, sino que también afectó dos vehículos particulares y causó la muerte del conductor de uno de ellos.

La caja del tráiler derribó parte del muro de contención e invadió el carril de contraflujo. El conductor de un vehículo blanco con placas C70-BNK murió al instante ya que parte de la caja le cayó encima. Hasta ahora la víctima, de aproximadamente 40 años, no ha sido identificada por las autoridades.

En tanto, una camioneta plateada con placas RCE-032-D, resultó con severos daños debido al percance, sin embargo, las dos personas que viajaban en ella, piloto y copiloto, se encuentran sin afectaciones.

Debido al percance y al cierre de la vía en ambos sentidos, las autoridades habilitaron el campamento de La Pera para que los automovilistas que se dirijan a Cuernavaca puedan seguir su trayecto, informó Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Peritos trabajan en la zona de la volcadura

Peritos de la Fiscalía de Morelos llegaron al lugar del percance para levantar los indicios y anexarlos a la carpeta de investigación que se abrió derivado de estos hechos. Además, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió al levantamiento del cuerpo de la persona que murió durante el percance.

Como parte de las labores, el vehículo en el que viajaba la persona que perdió la vida fue retirado de la zona del percance y trasladado bajo resguardo como parte de la investigación por estos hechos. En la zona las autoridades aún continúan laborando para poder retirar el tráiler que volcó en la vía.

El cierre de la autopista México-Cuernavaca se mantiene en ambos sentidos debido a los trabajos para retirar la unidad accidentada. "No se cuenta con un tiempo estimado de apertura", precisó Capufe en su cuenta de X, antes Twitter.

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