Cae viga en San Antonio Abad; conductora se salva de ser aplastada

En las obras que se realizan en San Antonio Abad, para la construcción de un parque flotante sobre esa vialidad, se registró a caída de una viga de acero, que quedó a pocos centímetros de vehículo que circulaba por la zona.

La conductora de la unidad pudo maniobrar para esquivar la estructura y no sufrir heridas, solo daños menores en su vehículo.

Foto: Excélsior

Este hecho ocurrió en el cruce de San Antonio Abad y Juan Mateos, en la colonia Vista Alegre de la alcaldía Cuauhtémoc, en dirección al sur de la Ciudad de México, entre las estaciones San Antonio Abad y Chabacano, de la Línea 2 del Metro.

Se dio a conocer que la empresa que lleva a cabo la obra se encargará de cubrir los daños al vehículo de la mujer, pese a que no hubo personas heridas, la circulación vial se complicó en la zona por las maniobras para retirar al estructura de unos 10 metros de largo.

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