La Pera: ¿Por qué la curva de la México-Cuernavaca es la más peligrosa y cómo transitarla?

La carretera México-Cuernavaca es una de las más utilizadas diariamente y, aunque algunos piensan que solo sirve para conectar los fines de semana a los capitalinos con una oasis en medio del caos, la realidad es que muchas personas realizan vida diaria en ambas ciudades transitándola día y noche lo que genera una alta carga vehicular y, sobre todo, accidentes.

La autopista es una obra de ingeniería que se creó a mediados del siglo pasado con un costo de 85 millones de pesos y que tiene una de las zonas con mayores accidentes a nivel nacional en cuanto a tramos carreteros. En este trayecto, entre los kilómetros 66 y 67, se ubica "La Pera", un tramo orográfico sumamente complicado que en ocasiones complica el traslado de las personas por los accidentes que ocurren.

¿Por qué es tan peligrosa "La Pera"?

La peligrosidad de esta curva radica en su diseño de giro de 180 grados combinado con una pendiente continua y pronunciada. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), los ingenieros trazaron este semicírculo cerrado para suavizar el descenso hacia Cuernavaca y con ello reducir las velocidades.

Si los ingenieros hubieran realizado un tramo recto, como era posible, la inclinación excesiva de la autopista, consecuencia de las diferentes altitudes entre Ciudad de México y Morelos, habría creado una zona donde los coches pudieran alcanzar altas velocidades, además de otros riesgos.

Sin embargo, si bien el trazado de “La Pera” no es por si solo peligroso, el problema radica en la falta de cultura cívica por parte de algunos conductores; desde aquellos que toman la zona como un circuito de carreras hasta aquellos que no tienen el debido cuidado de sus unidades y pueden correr el riesgo de un fallo mecánico en una zona crítica, sin dejar de lado a quienes transportan carga y no consideran el factor velocidad-giro que podría llevar a una volcadura.

Velocidad permitida: ¿A cuánto se debe tomar la curva?

Aunque la autopista en tramos rectos permitía originalmente velocidades de hasta 90 km/h, las condiciones actuales y la seguridad exigen mayor precaución según recomiendan las propias autoridades, esto para reducir el riesgo de un incidente.

Velocidad general recomendada: No exceder los 70 km/h .

No exceder los . En el tramo de "La Pera": El límite estricto es de 50 km/h.

Cruzar este punto a una velocidad superior reduce drásticamente la adherencia de las llantas y aumenta la inercia que empuja al vehículo hacia el exterior.

Las consecuencias de un choque en “La Pera” y no respetar el reglamento

Además de las consecuencias físicas sobre los ocupantes, en caso de resultar ileso pero tener severos daños en el automóvil podrías sufrir un doble golpe a tu cartera.

Las pólizas de seguro son claras en que es posible perder la cobertura si no se respetan los límites establecidos por las regulaciones o los debidos señalamientos.