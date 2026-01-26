Choque de motocicletas en Reforma deja dos heridos graves en colonia Guerrero

Un choque entre dos motocicletas, en el cruce de Paseo de la Reforma y la calle Pedro Moreno, en la colonia Guerrero, dejó dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas en ambulancia a un hospital cercano.

Paramédicos atienden y trasladan en ambulancia a una mujer lesionada tras un choque entre motocicletas en el cruce de Paseo de la Reforma y Pedro Moreno, en la colonia Guerrero. Armando Cedillo

Según testigos, el conductor de una motocicleta color negro se pasó el alto sobre Paseo de la Reforma, justo cuando circulaban los tripulantes de una motocicleta gris: un hombre y una mujer de aproximadamente 25 años. Ambos salieron proyectados hacia la banqueta del camellón central de la avenida.

Paramédicos brindan atención prehospitalaria a una mujer lesionada tras un choque entre motocicletas en el cruce de Paseo de la Reforma y Pedro Moreno, en la colonia Guerrero, antes de su traslado a un hospital. Armando Cedillo

El joven presentó un severo golpe en la cabeza y la mujer una fractura en la pierna izquierda, por lo que fueron trasladados al hospital en estado grave.

De acuerdo con los testimonios, el conductor de la motocicleta negra no perdió el control del vehículo y, al ver lo ocurrido, retiró la placa de la unidad y se dio a la fuga.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abanderaron el área del accidente para facilitar el trabajo de los paramédicos. Las dos motocicletas fueron remitidas al Ministerio Público, donde se iniciará la averiguación correspondiente.

