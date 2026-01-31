Fuerte choque en Avenida Toluca, CDMX: Muere conductora de Mercedes Benz

Un fuerte choque se registró en la Avenida Toluca y la calle de Zamora, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX), la tarde de este sábado 31 de enero del 2026.

El accidente vial en la colonia Olivar de los Padres dejó como saldo una mujer, de entre 60 y 65 años, sin vida, misma que conducía el automóvil de lujo, Mercedes Benz, que terminó impactado contra un muro de contención.

Accidente en Álvaro Obregón. Ricardo Vitela

El reportero de Grupo Imagen, Ricardo Vitela, presente en el lugar, logró captar cómo quedó el vehículo, completamente deshecho de la parte frontal.

En tanto, adentro del Mercedes Benz, en el lugar del conductor, quedó sin signos vitales la mujer que lo conducía.

Bomberos de la Ciudad de México y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se trasladaron al sitio para atender la emergencia y en espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina para el levantamiento del cuerpo y las labores correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Recomendaciones para conducir de forma segura

Antes de arrancar

Revisa lo básico: presión y desgaste de llantas, frenos, luces, limpiaparabrisas y niveles (aceite, anticongelante, líquido de frenos).

Ajusta asiento, volante y espejos para tener buena postura y visibilidad.

Ponte el cinturón de seguridad y verifica que todos los pasajeros también lo usen.

No conduzcas con sueño o fatiga. Si estás cansado, descansa antes de manejar.

Durante la conducción

Respeta los límites de velocidad y adapta la velocidad al clima y al estado del camino.

Mantén una distancia segura con el vehículo de adelante (mínimo 3 segundos; más si llueve o hay tráfico pesado).

Evita distracciones: no uses el celular, no escribas mensajes y no manipules pantallas mientras conduces.

Usa direccionales con anticipación y revisa espejos y puntos ciegos antes de cambiar de carril.

Evita maniobras bruscas: cambios repentinos de carril, acelerones innecesarios o frenadas fuertes.

No te pegues a otros vehículos, especialmente a camiones y tráileres.

Respeta semáforos, señales, pasos peatonales y cruces.

Conducción defensiva

Anticipa riesgos: observa más allá del vehículo de enfrente y detecta frenadas, peatones o incorporaciones.

Asume que otros conductores pueden cometer errores y mantén margen para reaccionar.

Evita confrontaciones o conductores agresivos; lo más seguro es mantener distancia y dejarlos pasar.

No rebase en zonas prohibidas o con poca visibilidad.

Hábitos clave para prevenir accidentes

No conduzcas bajo efectos de alcohol, drogas o medicamentos que causen somnolencia.

Evita manejar si estás muy enojado, estresado o distraído.

En viajes largos, realiza pausas cada 2 horas aproximadamente.

Asegura bien cualquier carga y evita exceder la capacidad del vehículo.

*mvg*