Choca auto particular y pipa cargada con diésel en la México–Cuernavaca

Un choque entre un vehículo particular y una pipa de Petróleos Mexicanos que transportaba aproximadamente 20 mil litros de diésel se registró en la carretera federal México–Cuernavaca, a la altura de la calle de Diligencias, en el Pueblo de San Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida por el Heroico Cuerpo de Bomberos, no se reportaron personas lesionadas ni derrame del combustible.

El auto iba a exceso de velocidad

Los primeros reportes indicaron que el vehículo particular era conducido a exceso de velocidad, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control y terminara impactándose contra la pipa de Pemex.

Al lugar acudieron elementos de emergencia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para asegurar la zona, realizar labores de prevención de riesgos y agilizar la circulación vehicular, que se vio afectada de manera momentánea mientras se llevaban a cabo las maniobras correspondientes.

Falta detallar si la pipa podía operar en esa zona

El pipazo en Iztapalapa

La SSC no ha informado si el incidente se registró en una zona donde, a decir de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, se llevan a cabo operativos en entradas carreteras a la ciudad, para detectar la operación irregular de vehículos que transportan material peligroso.

Operativos en entradas carreteras a la ciudad

Clara Brugada informó que los dispositivos (radares) para detectar el transporte de sustancias peligrosas, como pipas de gas o vehículos con materiales peligrosos, ya están funcionando en varios accesos a la Ciudad de México.

Estos aparatos operan en coordinación con autoridades federales y locales, revisando aspectos como la cantidad de hidrocarburo que transportan los vehículos y el cumplimiento de límites de velocidad. La información que generan estos radares se revisa regularmente en el gabinete de seguridad.

Además, el gobierno de CDMX está preparando una aplicación móvil para que la ciudadanía pueda reportar irregularidades en el traslado de este tipo de vehículos, especialmente en vías secundarias.

Dónde están ubicados estos operativos |dispositivos

Los radares y controles están instalados en los principales accesos carreteros hacia la Ciudad de México, específicamente en:

Puebla

Cuernavaca (Morelos)

Toluca (Estado de México)

Querétaro

Pachuca (Hidalgo)

Estas ubicaciones corresponden a las vías de entrada más importantes por carretera hacia la capital, donde se supervisa especialmente el tránsito de pipas y otros vehículos que transportan sustancias peligrosas.

Estas acciones forman parte de un paquete más amplio de 13 medidas que la Jefa de Gobierno presentó para regular el transporte de sustancias peligrosas en calles y accesos a la CDMX, luego de incidentes como la explosión de una pipa ocurrida en 2025 en la alcaldía Iztapalapa.

