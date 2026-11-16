En el M&T Bank Stadium, bajo las luces de un Monday Night Football que pocos esperaban competitivo, los Chargers de Los Ángeles escribieron su primer capítulo positivo de la temporada y vencieron 23-20 a los Ravens de Baltimore.

Llegaban con marca de 0-8, el único equipo de la liga sin victoria, y abrieron con autoridad: Justin Herbert, pese a las dudas por su mano, no solo completó 12 de 18 pases para 129 yardas, sino que se convirtió en amenaza con las piernas y anotó un touchdown de 22 yardas en una carrera que puso el 7-0 casi de inmediato.

Un field goal de Cameron Dicker amplió la ventaja antes de que Baltimore, sin Lamar Jackson y con Jacoby Brissett en su debut, reaccionara con un touchdown corto de Derrick Henry para recortar a 10-7.

Los Chargers ganan, pero siguen en complicaciones para Playoffs REUTERS

El segundo cuarto confirmó el control de Los Ángeles. Una intercepción de Del’Shawn Phillips sobre Brissett les dio el balón y, tras un drive paciente, Omarion Hampton (22 acarreos para 105 yardas) empujó el balón en un cuarto y gol para poner el 17-7.

Aunque Patterson sumó un field goal al final de la mitad y Henry anotó su segundo touchdown en el cuarto periodo, la defensa de los Chargers limitó el juego terrestre de Baltimore a cifras mínimas y Dicker siguió sumando con sus golpes de campo.

El cierre fue de thriller: con el tiempo agotándose y el marcador en 23-20, Zay Flowers perdió el balón en un fumble decisivo recuperado por Elijah Molden, y el Hail Mary final de Brissett cayó incompleto.

¿Cómo van los Chargers y Baltimore en la temporada?

Los Chargers llegan a esta victoria con el alivio de haber dejado atrás el único récord de 0-8 de la liga. Ahora con marca de 1-8 y últimos en la AFC Oeste, el equipo de Jim Harbaugh sigue siendo ofensivamente inconsistente y el camino a los playoffs es prácticamente imposible.

Los Ravens, por su parte, profundizan su crisis. Con 4-6 y últimos en la AFC Norte, han perdido cinco seguidos después de un inicio más prometedor.

La ausencia de Lamar Jackson obliga a depender de Brissett, quien tuvo yardas de pase (33 de 49 para 340) pero no touchdowns y una intercepción en su estreno. Con un calendario que incluye viajes y la competencia interna de la división, las aspiraciones a postemporada se diluyen rápidamente; este tropiezo ante el peor equipo de la liga en ese momento duele especialmente en casa y en Monday Night Football.