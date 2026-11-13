Lamar Jackson se perderá hasta 10 semanas con los Ravens por lesión

El quarterback de los Baltimore Ravens sufrió una fractura y dislocación en el pulgar derecho durante la semana ocho de la NFL, en su partido frente a los Buffalo Bills.

La lesión ocurrió en la primera ofensiva de Baltimore, cuando la mano de Jackson golpeó al defensivo Gregory Rousseau mientras intentaba completar un pase. El contacto lo obligó a abandonar el encuentro y encendió las alarmas sobre su estado físico.

Este viernes, los Ravens informaron en un comunicado que el jugador necesitará una intervención quirúrgica; de acuerdo con el entrenador en jefe, Jesse Minter, este tipo de lesiones requieren de un periodo de recuperación aproximado de entre seis y diez semanas.

Una temporada difícil para los Ravens

La ausencia de Jackson por esta nueva lesión se suma a los tres partidos que ya se perdió durante la temporada debido a un problema en el tobillo, aunque los problemas físicos no se limitan a su quarterback titular.

La situación llega en un momento complicado para los Ravens, que ha sufrido bajas significativas en otras posiciones. Tyler Huntley fue colocado en la lista de lesionados por un problema en el dedo del pie, mientras que el pateador Tyler Loop ingresó a la misma lista por una lesión en la ingle.

El equipo acumula cuatro derrotas consecutivas y tiene un récord de cuatro victorias y cinco descalabros, resultado que los mantiene en el último lugar de la División Norte de la Conferencia Americana.

Ante las dificultades, en la posición de quarterback, Baltimore incorporó al veterano Jacoby Brissett, procedente de los Arizona Cardinals, quien buscará mantener al equipo en la pelea durante la ausencia de una de sus principales figuras.

¿Lamar Jackson podrá regresar a esta temporada?

Aunque el tiempo de recuperación representa un desafío, el regreso de Jackson aún es posible. El propio jugador manifestó a sus compañeros su intención de volver antes de que termine la campaña, por lo que su evolución será determinante para establecer una fecha.

Los Ravens tienen compromisos cruciales en la recta final de la temporada regular y necesitan recuperar terreno en su división para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.

Baltimore continuará su calendario el lunes 16 de noviembre cuando reciba a los Ángeles Chargers en el M&T Bank Stadium.