Cetis 33 tendrá vigilancia permanente tras homicidio afuera del plantel 

Tras el homicidio de un joven de 18 años ocurrido la tarde del jueves frente al Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 33 "Carlos María de Bustamante" (CETIS 33), ubicado en la colonia Prados del Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco, las autoridades anunciaron la implementación de diversas medidas de prevención y vigilancia a partir del próximo lunes.

José Manuel Oropeza Morales, coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana, informó que al exterior del plantel se instalará una carpa permanente con agentes para mantener vigilancia todo el día y se reforzará el programa de auxilio escolar de la policía del sector y de seguridad escolar.

Asimismo, detalló que se trabajará de manera preventiva al interior del plantel, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Media Superior, para implementar estrategias de salud mental y emocional, así como pláticas sobre cultura cívica, vialidad y el uso de motocicletas.

Los hechos se registraron al exterior del plantel ubicado en la colonia Prados del Rosario Foto: Cuartoscuro | Archivo

Hechos e investigación

El ataque armado se registró durante el cambio de turno escolar, alrededor de las 14:30 o 15:00 horas, cuando la víctima recibió cuatro impactos de bala. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los probables responsables huyeron a bordo de dos motocicletas, mientras que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina realiza las diligencias correspondientes, ya que hasta el momento se desconoce la identidad del joven.

El director del plantel, Tomás Moreno Andrade, informó que desconoce si el joven era estudiante de la institución y enfatizó que la investigación corresponde a la FGJ, mientras que los vecinos acusan que la dirección suele deslindarse de los hechos ocurridos al exterior.

Un testigo anónimo relató los momentos posteriores al ataque: “solamente escuchamos cuatro detonaciones y entonces todos nos acercamos para ver, vi correr a dos de las chicas que venían con el muchacho y en la esquina se pararon”.

Bárbara, docente de secundaria en la zona, comentó: “se dice que fue por una cuestión de ajuste de cuentas, eso se dice; no sabemos con certeza qué es lo que haya sucedido y todavía no se sabe la identidad del chico que falleció”.

Los habitantes de la zona recordaron que esta no es la única agresión registrada en los alrededores, como ocurrió hace un año, cuando una joven fue agredida con un petardo, también es frecuente observar el consumo de sustancias ilícitas al exterior del plantel.

Tras la suspensión de clases de este viernes, las actividades escolares se reanudarán con normalidad el lunes, bajo la expectativa de una mayor seguridad.